من هنا.. pdf كشوفات أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة الأخيرة 2023

ازداد البحث عن كشوفات أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية ، فمن الممكن أن تتعرف على تلك الكشوفات التي تتعلق بجميع الأشخاص المقبولين في الرعاية الاجتماعية، وذلك بكل سهولة ويسر، عن طريق اتباع حملة خطوات بسيطة وفرتها وزارة العمل بجميع الأشخاص بشكل إلكتروني، ومن المعروف أن هناك شروط خاصة بالتسجيل في الرعاية الاجتماعية، سوف نقوم بإرفاقها لكم في السطور القليلة المقبلة بشيء من التفصيل والاهتمام.

كشوفات أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن أن تتعرف كشوفات أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية ، بسهولة بواسطة الانتقال إلى الخطوات التالية:

أولاً، يتوجب عليك أن تقوم بالانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية

ثانياً، يلزن عليك البحث عن صفحة الرعاية الاجتماعية.

ثالثاً، انقر على عبارة “الاستعلام عن أسماء الضمان الاجتماعي” الظاهرة أمامك.

رابعاً، تدوين كافة البيانات التي يتطلبها منك الموقع.

أخيراً، الضغط على أيقونة “نتائج الاستعلام عن الوجبة التاسعة”، ومن ثم سوف تظهر أمامك كافة الكشوفات الخاصة بتلك الاسماء التي تتعلق بالمقبولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بوضع عدة شروط تخص الاستفادة من الرعاية الاجتماعية العراق، حيث أن من ضمن تلك الشروط: