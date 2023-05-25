“ظهرت الآن” رابط سريع نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي eduserv.cairo.gov.eg

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة الترم الثاني من أهم الكلمات البحثية التي يبحث عنها تلاميذ أولي اعدادي خلال الساعات الحالية، حيث أعلنت بوابة نتائج التعليم الأساسي ظهور نتائج سنوات النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الثاني الإعدادي على الخط الارضي على رقم 09000100، ويترقب التلاميذ موعد تفعيل رابط نتائج الصف الأول الإعدادي 2023 بالرقم القومي عبر بوابة التعليم ع على أحر من الجمر، حيث من المتوقع أن يتم تفعيل رابط نتائج أولي اعدادي بعد قليل.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة للاخبار التي تم نشرها حول ظهور نتائج الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر مواقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات مؤكده أنها ستظهر فقط في المدارس، فيما عدا نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة سيتم رفعها بالرقم القومي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي بعد التوقيع عليها من جانب سيادة المحافظ خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

نتائج الصف الأول الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وفي سياق آخر نشير إلى أن إجمالي مجموع الدرجات في نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 من 280 درجة يتم تقسيمها على الترم الاول والثاني ويشترط أن يحصل الطالب على مجموع لا يقل عن 50% أو ما يعادل 140 درجة في نتائج أولي اعدادي نهاية العام حتي يعد الطالب ناجح، وفي حال حصوله على أقل من ذلك سوف يخوض امتحانات الدور الثاني في مادة أو أكثر.

بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف الأول الإعدادي

نعرض لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الأول الإعدادي بالرقم القومي:

زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي.

الدخول على قسم الخدمات الالكترونيه التعليمية.

تحديد نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي.

البدء في تسجيل بيانات الطالب من الرقم القومي.

وتحديد نتيجة الصف الأول الإعدادي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني وتحديد العام الدراسي 2023.

اضغط الآن على ايقونه أظهر النتيجة.

سوف تظهر امامك درجات الطالب في نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني والمجموع الكلي للطالب.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالرقم القومي

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم اعلان نتائج الصف الأول الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس في كل محافظة على حدي بعد أن تنتهي أعمال الكنترول والتصحيح واعتماد كشوفات النتائج من المحافظ المختص بالمحافظة، كما نشير إلى أنه سيتم اعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم فقط في المدارس ولن يتم عرضها على موقع وزارة التربية والتعليم.