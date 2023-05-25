“اعرف دلوقتي” رابط شغال results نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالاسم والرقم القومي الترم الثاني

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة تعمل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الآن على قدم وساق لسرعه تفعيل رابط نتائج الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي الترم الثانى عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي، كما أكدت أنه يمكن الآن للطلاب الاتصال على الخط الساخن من أي رقم أرضي على رقم 09000100 أو من خلال الهاتف على رقم 5757 وتسجيل بيانات الطالب والاستماع إلى نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني وجميع سنوات النقل للتعليم الأساسي اليوم الخميس، وتستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلي تفعيل رابط النتيجة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي خلال الساعات الحالية، ليتمكن طلاب وطالبات صفوف النقل من الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم القومي، وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة رابعه ابتدائي سوف تكون هذا العام بالالوان وليس بالدرجات، ويعني اللون الازرق أن مجموع الطالب أعلي من 85%، واللون الأخضر يعني أن مجموع الطالب أعلي من 65%، أما اللون الأصفر يعني أن مجموع الطالب أعلي من 50%، واللون الأحمر يعني أن الطالب راسب.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الرابع الابتدائي

نعرض لتلاميذ رابعه ابتدائي خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي:

فتح بوابة نتائج التعليم الأساسي.

الدخول على نتائج سنوات النقل.

اختيار المرحلة الابتدائية.

ادخال الرقم القومي.

تحديد نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

تحديد العام الدراسي 2022/2023.

انقر على زر عرض النتيجة.

نتائج الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي 2023

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم اعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس خلال الأسبوع المقبل في جميع المحافظات، كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم توزيع كشوفات نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة على جميع المدارس بالإدارات التعليمية بالمحافظة خلال مطلع الأسبوع المقبل.