موقع نتيجة نت 4DK رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة سنة 3 اعدادي

موقع نتيجة نت 4DK رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية، حالة من الترقب الشديد عقب انتهاء طلاب المرحلة الاعدادية بالفترة الماضية من اداء الامتحانات ومع آخر امتحان أداه طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، تتجه الأنظار حول الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية الترم الثاني 2023 وينتظر الطلاب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني من أجل التقديم في المدارس الثانوية المختلفة للسنة الدراسية المقبلة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية

وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 لمدارس العام والخاصة واللغات والرياضة والدمج والمهني بداية من يوم السبت الموافق 14 مايو 2023 واستمرت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية لمدة أسبوع كامل، حتى يوم الخميس الموافق 19 مايو 2023 بناءً على الجدول الذي وضعته مديرية التربية والتعليم في المحافظة.

نتيجة سنة 3 اعدادي الدقهلية

وبدأ جدول الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء، ثم الجبر والإحصاء والتربية فنية، وثالث الأيام كانت مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، وكذلك اللغة الإنجليزية الأولى وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، و العلوم وأخيرا الهندسة.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس

ويترقب آلاف الطلاب موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 الترم الثاني للإطمئنان على درجاتهم وجدير أن الوزارة أعلنت ان أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب بداية من يوم الأحد السبت الموافق 21 مايو 2022، وبعدها أعمال رصد الدرجات.