بالرقم القومي.. خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ورابط الاستعلام عن حالة الطلب، تهدف وزارة الإسكان الاجتماعي في مصر إلى توفير عدد كبير من الشقق للشباب وذلك بما يتوافق مع رؤية الحكومة لعام 2030، وتقدم الدولة المشاريع السكنية للشباب ذوي الدخل المتوسط وغيرهم باختلاف الفئات. كما تعرض مختلف المشاريع السكنية التي تناسب جميع الفئات، ويمكن حجز وتقديم الطلبات لتلك المشاريع من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، كما توفر الوزارة خدمة الاستعلام عن حالة الحجز بعد دفع الجدية المالية المطلوبة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك لمعرفة مواعيد الحجز وتفاصيل الإعلانات القادمة.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن موعد فتح حجز الشقق الخاصة بالإسكان الاجتماعي لعام 2023، حيث حُدّدت فترة الحجز لتبدأ من يوم الأحد الموافق 15 مايو وتستمر حتى يوم 15 يونيو لمدة شهر كامل، تم توفير الفرصة للمواطنين الراغبين في الحصول على الشقق للتقديم عليها في أي مشروع سكني عن طريق صندوق التمويل العقاري، شريطة ألا يكون المتقدم قد سبق له أو لأسرته حجز شقة في مشروع سكني سابق، ويتاح الآن التقديم لحجز الوحدات السكنية عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، مع دفع مبلغ جدية الحجز لتأكيد الحجز.

بالرقم القومي.. خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ورابط الاستعلام عن حالة الطلب

يمكن الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي في مشروعات الإسكان الجديدة من خلال إدخال الرقم القومي على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، توفر مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة فرصة كبيرة للشباب الراغبين في الحصول على شقق سكنية مناسبة بأسعار جذابة، حيث تتراوح مساحة الوحدات بين 75 و 90 متر مربع، ويتوفر أيضًا وحدات أكبر بأسعار تتراوح بين 15 و 25 ألف جنيه حسب مساحة الوحدة المرغوبة، يمكن الاستعلام عن حالة الحجز أيضًا من خلال الصندوق الاجتماعي.

التوجه إلى صندوق الإسكان الاجتماعي. ثم تحديد الوحدات السكنية. ثم إضافة الرقم القومي الخاص بك. ثم النقر علي خانة استعلام. ستجد حالة الطلب.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن مجموعة من الشروط اللازمة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023، وتضمنت هذه الشروط

يسمح للشخص الذي يتقدم بطلب بحجز عدة وحدات سكنية في المدن الجديدة والمحافظات بموجب الإعلان الواحد.

لم ينتهج قرارات مجلس إدارته السابقة المتعلقة بالتمويل العقاري التي أقرها البنك المركزي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد الحد الأقصى لمدة الاستلام للوحدات السكنية عند 6 أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أعلنت وزارة الإسكان بشكل رسمي عن توفير شقق الإسكان الاجتماعي بأسعار تبدأ من 194,000 ريال للخطة الأولى المتعلقة بهذا المشروع، في حين تبدأ الخطة الثانية بسعر يبلغ حوالي 207,000 ريال.

تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي في مصر، بما يدعم التمويل العقاري، عن تمديد فترة تلقي تظلمات حاجزي إعلان المرحلة الثالثة من وحدات “كل المصريين 3” لجميع المواطنين من الدخول المتوسطة والمنخفضة، وسيكون يوم 25 مايو موعداً للتظلم بدلاً من 18 مايو الجاري لتلقي عرائض الوحدات السكنية.