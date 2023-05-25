الخروف بـ 7000 جنيه… تعرف علي أسعار الأضاحي في مصر 2023، حيث مع اقتراب عيد الأضحى المبارك في عام ٢٠٢٣، ازدادت الاستفسارات حول أسعار الأضاحي في مصر، ويشكل ذبح الأضاحي عنصرًا أساسيًا لهذا العيد، إذ يعبر عن السنة النبوية التي نصحنا بها رسولنا الكريم، ويتمسك المسلمون بذبح الأضاحي خلال الأيام الثلاثة للعيد، ويوزعونها على الأقارب والمحتاجين والمساكين وحتى الجيران، بهدف تعزيز فرحة العيد في قلوبهم وتأمين الغذاء لهم.

الخروف بـ 7000 جنيه… تعرف علي أسعار الأضاحي في مصر 2023

أعلن حسين أبو صدام، قائد “الفلاحين”، عن استقرار أسعار الأضاحي في مصر لعام 2023 حتى الآن، ولم تشهد أي تغيير كبير في العديد من الأيام الأخيرة، وذلك بسبب توفر عدد كبير من الأبقار والجاموس والأغنام في السوق، وأضاف بأنه يمكن حجز الأضاحي الآن دون الحاجة إلى الانتظار قبل العيد بعدة أيام فقط.

أسعار الأضاحي الضاني

تتفاوت أسعار الأضاحي الخاصة بالأغنام فيما بينها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضاني البرقي حوالي 120 جنيهًا. يتراوح سعر كيلو اللحم الضاني الأسواني بين 115 جنيهًا و130 جنيهًا. يتواجد سعر كيلو اللحم الضأني الفلاحي حوالي 110 جنيهات تقريباً. يتراوح سعر كيلو اللحم الضاني من النوع الصعيدي حوالي 130 جنيهًا.



سعر الأضاحي البقري

بالنسبة لأسعار الأضاحي في مصر التي تتعلق بالبقر، هناك تفاصيل يمكنك معرفتها.

يتوقع أن يتباين سعر العجل المستورد في حدود 25,000 جنيه تقريبًا. يتراوح سعر العجل المحلي بين حوالي 40,000 جنيه. يصل سعر 200 كيلوغرام من لحم البقر البلدي المخلوط بمبلغ 98 جنيهًا. يبلغ سعر كل كيلوغرام من لحم البقر البلدي المخلوط بالذبيحة البلدية المختلطة والبالغ وزنه 300 كيلو ، 141 جنيهًا. يبلغ سعر كل كيلوغرام من لحم البقر المستورد من كولومبيا، ويزن 400 كيلوغرامات حوالي 138 جنيهًا. يبلغ سعر عجل بقري مستورد من كولومبيا وزنه 500 كيلو حوالي 137 جنيهًا للكيلو الواحد.



يتفاوت سعر الماعز حوالي 5000 جنيه، ومعلوم أن الخروف يُباع بحوالي 7000 جنيه.