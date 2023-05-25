بدأ العد التنازلي.. رسميًا.. موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية و أيام الإجازات .. كم باقي علي عيد الإضحي في السعودية

موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية ينتظر المسلمين كل عام عيد الأضحى المبارك والذي يعد أحد الأعياد الدينية الهامة في الإسلام، ويُصادف هذا العيد في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في التقويم الهجري، ويشارك فيه المسلمون حول العالم في إحياء طقوس دينية واجتماعية، حيث يتم إجراء صلاة العيد في المسجد ويتبادل المسلمون التهاني والتبريكات، ويُقدِّمون الهدايا والأضاحي للأسرة والأصدقاء والمحتاجين.

عيد الأضحى عند المسلمين

يأتي اسم “الأضحى” من التضحية، حيث يقوم المسلمون بذبح أضحية فيه وتقسيمها وتوزيعها، حيث أن الاضحية هي حيوان من الأغنام أو البقر أو الماعز، ويتم تقسيم لحم الأضحية بين الأسرة والأصدقاء والفقراء والمحتاجين.

وتعتبر الأضاحي رمزاً للتضحية والتواضع والعطاء، وتذكر المسلمين بتضحيات النبي إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام في سبيل الله.

يعتبر عيد الأضحى فرصة للتواصل والتآزر بين الأفراد وتعزيز روابط العائلة والمجتمع، وتعزيز قيم التسامح والمحبة والإخاء بين الناس

الدليل على أهمية عيد الاضحى في الإسلام

هناك بعض الأحاديث النبوية التي قد وردت عن عيد الأضحى، ومنها:

روى أبو داود والترمذي في سننه أن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَدِمَ المدينةَ ولَهُمْ يومَانِ يلعبُونَ فيهِمَا «فقال رسول الله ﷺ: ” قدْ أبدلَكم اللهُ تعالَى بِهِمَا خيرًا مِنْهُمَا يومَ الفطرِ ويومَ الأَضْحَى”»..

روى الترمذي في سننه «أن رسول الله ﷺ قال: “يومُ عرفةَ ويومُ النحرِ وأيامُ التشريقِ عيدنا أهلَ الإسلامِ، وهيّ أيامُ أكلٍ وشربٍ”»..

موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية

من المقرر أن يأتي موعد عيد الأضحى السعودية 2023، الموافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، ويستمر حتى يوم 1 يوليو 2023، ومن المرتقب أن تعلن السعودية رسميًا عن موعد عيد الأضحى 2023، بعد استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444، خلال الأسابيع المقبلة.

عادات المسلمين في عيد الأضحى

بالإضافة إلى الأنشطة الدينية، يتمتع المسلمون بيوم عيد الأضحى بالعديد من الأنشطة والممارسات الاجتماعية والثقافية، ومن هذه الأنشطة التي يتبعها المسلمين:

تزيين المنازل والشوارع بالزينة والأضواء والألوان الزاهية.

من أهم العادات عن المسلمين وخاصة في الدول العربية تبادل الزيارات بين الأسر والأصدقاء وتقديم الهدايا والتهاني، وتقديم الأطعمة اللذيذة والحلويات الشهية.

الاجتماعات العائلية والاحتفالية، حيث يجتمع الأهل والأقارب والأصدقاء لتبادل الأحاديث والضحك والمرح.

الذهاب إلى الساحات لأداء صلاة العيد في الساعات الأولى من اليوم.

ذبح أضحية وسط الأهل والأقارب وتقسيمها وإعداد وتجهيز جزء منها وتشارك الجميع فيه.

السفر والاستمتاع بالعطلة والرحلات العائلية والترفيهية.

الاستمتاع بالعروض والمهرجانات والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تنظم في العديد من المدن والمناطق.

العمل التطوعي والتبرع بالأموال والأغذية للفقراء والمحتاجين في البلدان الفقيرة.

في نهاية رحلتنا نجد أنه يتمتع عيد الأضحى كل عام بأهمية كبيرة في حياة المسلمين، حيث يمثل فرصة من أجل التعبير عن الإيمان والتقوى والتضحية والتواصل الاجتماعي، كما يعزز قيم العطاء والتسامح والمحبة في المجتمع المسلم