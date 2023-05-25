“بالرقم القومي” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من القوي العاملة عبر الهاتف، يتم منح مبلغ 1000 جنيه للعمال الغير منتظمين المسجلين في البرنامج بواسطة الرقم القومي، يتم توزيع المبلغ عبر كروت ATM التي تم ربطها بأرقامهم القومية، يلزم المستحقين التحقق من تسجيل بياناتهم في نظام القوى العاملة وإدخال البيانات الصحيحة، بما في ذلك رقم حساب البنك الخاص بهم، حتى يتمكنوا من الحصول على المبلغ المالي، سيتم صرف جميع الدفعات المالية في المستقبل القريب، ويمكن الحصول على تفاصيل التسجيل في المنحة ورابط التسجيل من خلال متابعة الشروط المطلوبة للوصول إلى البرنامج.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة الغير منتظمة 2023

الأشخاص الذين يمتلكون عقارات ويعانون من عدم تحقيق دخل سنوي يفوق الحد الأدنى للاشتراك. العمال المتخصصون في الحفر والشباب الذين يعملون بشكل مستقل، مثل المشغلين في خدمة السيارات والباعة المتجولين والموزعين الصحفيين والحرفيين. محفظو وقراء القرآن الكريم. خدم المنازل والعاملون في المنازل.



هذه هي الفئات المستفيدة التي لم تكن مشمولة ببرامج الحماية الاجتماعية وتستحق الحصول على مبلغ دعم يبلغ 1000 جنيه وفقًا للقانون رقم 148 لعام 2019 للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي وضعه الرئيس.

“بالرقم القومي” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من القوي العاملة عبر الهاتف

يجب اتباع هذه الإجراءات لتسجيل العمالة الغير منتظمة للحصول على المنحة.

قُم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة.

يتمّ طلب تسجيل الدخول بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالشخص.

يتوجب تدوين موعد الميلاد بصورة دقيقة في إجراء تسجيل العمالة غير المنتظمة.

يجب إدخال المعلومات المطلوبة في الطلب لتقديم الطلب.

يجب إدخال مهنة المتقدم واسمه الرباعي.

يجب الانتباه إلى أن الخطوات المذكورة تتعلق بتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتتطلب الحذر والتحفظ فيما يتعلق بحفظ البيانات الشخصية والتأكد من دقة المعلومات المقدمة.