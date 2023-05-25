” أونلاين” رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 moe.gov.eg، يتساءل العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن مدى إمكانية الحصول على أرقام الجلوس الخاصة بهم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، ولقد فتحت وزارة التعليم والتربية في مصر باب الاستعلام عن أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب والطالبات على الموقع الإلكتروني، فسوف نتعرف في هذا المقال على كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 أون لاين.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، في الوقت الراهن، عن إنشاء موقع إلكتروني خاص للحصول على أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، وتم طرح هذا الموقع مؤخرًا لتسهيل العثور على أرقام جلوس الطلاب ومعرفة المدرسة التي سيؤدون فيها الامتحانات، للحصول على أرقام الجلوس عبر الإنترنت، يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة، وسنتعرف أدناه على الرابط للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة عبر الإنترنت.

” أونلاين” رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 moe.gov.eg

تتاح الآن فرصة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة عن طريق زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو الدخول على الرابط moe.gov.eg.