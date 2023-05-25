تهتم طلاب المدارس الثانوية التابعة للأزهر بمعرفة رقم جلوسهم بشكل كبير، وخاصة بالنظر إلى اقتراب موعد الامتحانات، ولتسهيل حصولهم على أرقام جلوسهم هذا العام، أعلن الأزهر الشريف عن توفير رابط إلكتروني يستطيع الطلاب استخدامه ويأتي هذا الترتيب لتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور، ومن خلال هذه المقالة، سوف نتعرف على رابط أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2023 www.azhar.eg

أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2023

أفاد الأزهر الشريف بأنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على المدارس الخاصة بالطلاب، كما يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت، ويُشجع الطلاب على الذهاب إلى المدرسة لطلب رقم جلوسهم أو الحصول عليه عبر الرابط الإلكتروني المقدم من الأزهر، وتؤكد الأزهر على عدم وجود أي تغييرات في نظام الامتحان، وأن نظام البوكليت سيظل المتبع فيما يتعلق بالامتحانات، وجاء هذا القرار حفاظاً على مصلحة الطلاب وتجنب تشتيتهم بنظام جديد. وفيما يلي، سنعرض رابطًا لأرقام جلوس الثانوية الأزهرية لعام 2023.

رابط أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2023 www.azhar.eg