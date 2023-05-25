“جاهزة الٱن”.. رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2023 نتائج تانية إعدادي ظهرت بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2023 ، حيث قام الكثير من الطلاب في الساعات الأخيرة بالولوج إلى مواقع الإنترنت في سبيل البحث عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2023 والتي ظهرت في بعض المحافظات مثل القاهرة وتتيح بوابة التعليم الأساسي إمكانية الحصول على نتيجة تانية إعدادي برقم الجلوس من خلال موقعها الرسمي حيث تعد هذه المرحلة هي المهيئة لإنتقال الطالب للشهادة الاعدادية في العام المقبل.

رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2023

تقوم وزارة التربية والتعليم بمتابعة كامل النتائج في كافة محافظات مصر من خلال الكنترولات حيث يقوم الطالب في حالة عدم توافر رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي لكافة المدارس والمحافظات بالتوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب مع رفقة رقم الجلوس الخاص به، من أجل إمكانية إستخراجه من قائم الأسماء، ويتم إرفاق كل مادة على حدى مع النسبة المئوية والدرجة بالإضافة إلى توضيح حول المجموع الكلي.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس

يتم الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي.

تحديد السنة الدراسية التي يتواجد بها الطالب.

إدخال رقم الجلوس وباقي البيانات.

الضغط على زر إظهار النتيجة حتى تصبح متاحة.

وكانت نهاية إمتحانات تانية إعدادي في السادس عشر من مايو الماضي، الجدير بالذكر أن بوابة التعليم الأساسي تقوم برفع نتائج محافظة القاهرة، أما عن نتيجة الشهادة الاعدادية فإنه جاري التصحيح في كافة الكنترولات والعمل على مراجعة النتيجة حتى تصبح متاحة عبر شبكة الإنترنت، وذلك بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة بشكل نهائي.