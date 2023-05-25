وزارة القوى العاملة قامت بإعلان فتح باب التسجيل لمنحة العمالة غير المنتظمة المطلوبة منذ فترة طويلة، حيث يمكن للمواطنين الفقراء استخدام 1000 جنيه في استفادتهم، أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه سيتولى متابعة عملية التسجيل بنفسه وأن باب التسجيل سيكون مفتوحاً للجميع من الساعة الثامنة صباحاً حتى نهاية اليوم، كما أنه من المقرر أن يتم تسجيل الإقامة الرسمية عبر موقع وزارة القوى العاملة بعد ساعات من الآن، نقدم لكم خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي من وزارة القوي العاملة لذا تابعونا.

استمارة تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة www manpower gov eg

يتمنى الكثير من المواطنين في مصر الحصول على المنحة التي تقدمها الرئيس من خلال تسجيل الاستمارة الإلكترونية، وتقوم وزارة القوى العاملة بتوزيع المنحة على من قام بتسجيل بياناته في موقع الوزارة، وتقدم وزارة العمل العديد من المنح الأخرى للمواطنين الفقراء، مثل منحة المولد النبوي الشريف ومنحة عيد الفطر ومنحة عيد الأضحى وغيرها، ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 150 ألف مواطن مصري من المنحة وهم المسجلون في الدفاتر.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي من وزارة القوي العاملة

من الضروري اتباع بعض الخطوات للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2023 باستخدام الرقم القومي، وتتمثل هذه الخطوات في التالي