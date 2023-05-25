سجل من موبايلك.. التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة “منحة 1000 جنيه” عبر موقع وزارة القوى العاملة “الطريقة + الشروط”

مازالت عمليات البحث تتزايد بكثرة حول التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من قبل جموع المواطنين الذين يريدون الحصول على منحة 1000 جنيه التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعانة الأسر الأكثر فقرا واحتياجا على ظروف المعيشة، وقد أعلنت الحكومة عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة الرسمي.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

والآن مع خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة بسهولة عبر الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة الذي يعمل بكفاءة على مدار اليوم، وبعد تسجيل بياناتك أو تحديثها ستتمكن من صرف 1000 جنيه شهريا من خلال المنافذة المقررة، والآن مع خطوات التسجيل في المنحة للمرة الأولى:

ادخل الى موقع وزارة القوى العاملة. اختر منها تسجيل منحة العمالة الغير منتظمه. قم بكتابة الرقم القومي. سجل بيانات المهنة والرقم التاميني. اكتب بيانات السكن. قم بالضغط على تسجيل بعد الانتهاء.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023

أعلنت وزارة القوي العاملة أنها بدأت بتنفيذ الإجراءات القانونية لتنفيذ وانشاء صندوق الطوارئ الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في الاحتفال بعيد العمال الماضي، مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى مساندة العمالة الغير منتظمة وتقديم الدعم لهم المادي والاجتماعي فى حالات الطوارئ، واكدت وزارة القوي العاملة أنه سيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة 1000 فور الانتهاء وتفعيل الصندوق، وسط أخبار متداولة تفيد بإمكانية الصرف قبل حلول عيد الاضحى.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة