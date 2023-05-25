إلق نظرة على اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 – الوجبة 9 منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة الدفعة الثانية، يعد برنامج الرعاية الاجتماعية هو أحد البرامج الرئيسية للدعم في العراق، وهو يقدم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا وفقًا لمجموعة من الشروط التي وضعتها الوزارة، تتمثل الرعاية الاجتماعية في تقديم مبلغ مالي شهري للأفراد المحتاجين، ويتم توزيع هذه المساعدات على شكل وجبات شهرية، وقد بلغت الأموال المخصصة لهذه المساعدات حوالي 290 مليار دينار عراقي، ويستفيد من البرنامج حوالي مليون أسرة فقيرة في مختلف محافظات العراق.

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن قائمة اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية للعام الحالي 2023، تم فتح باب التقديم واستقبال طلبات الأشخاص الراغبين في الحصول على الوجبة الاجتماعية بدءًا من يناير الماضي، واستمر المواطنون في إرسال طلباتهم على مدار شهر كامل. بعد ذلك، تم فرز وفحص الطلبات لاختيار المستحقين وفقًا للشروط المحددة.

يمكن الآن الحصول على قائمة المقبولين إلكترونيًا فقط عن طريق زيارة منصة مظلتي التابعة للرعاية الاجتماعية في العراق، وقد تلقت الوزارة أكثر من 300 ألف طلب من المواطنين الراغبين في الاستفادة من الوجبة الاجتماعية التي تقدمها الوزارة لدعمهم.

تحميل كشوفات اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية

للحصول على قائمة اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي الجديدة التابعة لوزارة العمل العراقية، يجب اتباع الإجراءات التالية بدقة: