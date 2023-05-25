بعد فترة انتظار طويلة تمامًا، أطلقت وزارة العمل منصة إلكترونية جديدة للاستعلام عن قوائم مستحقي الرعاية الاجتماعية في العراق، تُعد هذه المنصة من أهم وأحدث المنصات التي تقدم خدمات مفيدة للمواطنين العراقيين، حيث يمكنهم الآن الاطلاع على قوائم المستحقين والحصول على وجباتهم بسهولة وسرعة، نقدم لكم رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بالعراق 2023 عبر منصة مظلتي الالكترونية، وكافة التفاصيل، تابعونا.

منصة مظلتي الالكترونية أسماء المشمولين في الرعاية

تم إنشاء المنصة بالتعاون بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجموعة من الشركات التقنية، بحيث تم تصميمها لتبسيط الطريقة التي يتم بها الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية والإفطار الرمضاني، وتوفير المعلومات بشكل موثوق ودقيق،

يمكن للمواطنين العراقيين الاستفسار عن الوجبة التاسعة في الرعاية الاجتماعية ومعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للدعم من خلال منصة مظلتي، كما يمكنهم الوصول إلى قوائم الأسماء للمقبولين للحصول على الرعاية الاجتماعية.

يتم تجديد القوائم التي تشمل المستحقين للدعم بشكل مستمر، ويحق للمستفيدين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالأداءات السابقة والتدقيق في وضع طلباتهم الحالية.

تتضمن شروط الحصول على الدعم ضرورة عدم الاستفادة من أي دعم مالي سابق، وأن يكون المتقدم من جنسية عراقية. كما يتم تحديد المستحقين للدعم وفقاً لمعايير الفقر والحاجة والظروف الاجتماعية الصعبة.

موعد صرف الرعاية الوجبة الأخيرة

لا يوجد موعد رسمي لصرف الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، وتم تداول بعض المصادر الإعلامية المحلية المعلومات غير الرسمية بأنه من المتوقع أن يتم صرف الوجبة التاسعة منتصف شهر يونيو وتستمر حتى 25 يونيو، قبل عيد الأضحى، ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذه المعلومات غير رسمية ولم يتم تأكيد أي موعد رسمي لصرف الوجبة التاسعة أو إعلان كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية حتى الآن، سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من مراجعة الطلبات وتحديد عدد المستحقين للدعم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بالعراق 2023 عبر منصة مظلتي الالكترونية

يمكن الحصول على قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال الرابط التالي