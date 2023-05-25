موقع نتائجنا | نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق عبر وزارة التربية جموع المحافظات بصيغة pdf

يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023 من خلال موقعنا الخاص “نتائجنا”. بدأ طلاب الصف السادس الابتدائي في اختبارات نهاية العام 2023 منذ يوم الأحد الماضي في 21 مايو 2023م. منذ ذلك الحين، بدأ الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في البحث عن رابط نتائج السادس الابتدائي نهاية العام، أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق أنها ستقوم بالإعلان عن النتائج فور اعتمادها، و سيتمكن الطلاب من الاستعلام عنها عبر موقعنا الإلكتروني “نتائجنا”.

امتحانات السادس الابتدائي التمهيدي 2023

يوم السبت المقبل، سيكمل طلاب الصف السادس امتحاناتهم السنوية التي بدأت قبل خمسة أيام. تم انتهاء امتحان التربية الإسلامية في اليوم الأول، الموافق 25 مايو. وفي اليوم الثاني، الموافق 22 مايو، تم امتحان مادة اللغة العربية. بينما في اليوم الثالث، الموافق 23 مايو، تم امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ومن المقرر أن يكون يوم الأربعاء هو يوم امتحان الرياضيات. أما يوم الخميس، فهو اليوم الذي يسبق اليوم الأخير وسيخضع الطلاب في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

سيتم انتهاء امتحانات الطلاب والطالبات يوم السبت المقبل بإجراء اختبار مادة العلوم، وبمجرد الانتهاء، ستبدأ عملية تصحيح ومراجعة الامتحانات. ولهذا السبب، قامت وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023 عبر موقعها الإلكتروني “نتائجنا”.

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي عبر موقع نتائجنا

يمكنكم الآن الاطلاع على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023 في العراق من خلال رابط النتائج المتاح. يتيح هذا الرابط للطلاب في جميع محافظات العراق استعلام عن نتائجهم فور صدورها، للقيام بذلك، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

اختر “نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 ” من الصفحة الرئيسية.

قم بإدخال بيانات الطالب، مثل اسمه ورقم الجلوس.

ستظهر نتيجة الطالب بالتفصيل على الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب زيارة المدرسة التي يدرسون فيها والتحقق من النتيجة هناك أيضًا.