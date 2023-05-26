“شكرا يا ريس”.. موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ورابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في منحة 1000 جنيه

يتسال الالاف ممن قاموا بتسجيل بياناتهم عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة التي ينتظرها الالاف من الاسر الفقيرة ومحدودي الدخل، ويمكنك الآن بسهولة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عبر زيارة موقع وزارة القوى العاملة على مدار اليوم للاستفادة من منحة 1000 جنيه التي أقرها السيد الرئيس خلال الاحتفال بعيد العمال، حيث تم اطلاق رابط التسجيل دون الاعلان عن موعد انتهائه.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

وبالنسبة موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة فحتى الآن لم يتم الإعلان عنه أو تحديده من قبل الجهات الرسمية، ولكن حسب التصريحات الرسمية فمن المقرر صرفها بعد إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في مصر، ومن المتوقع أن يتم الصرف قبل حلول عيد الاضحى لكافة المستحقين حتى يتمكنوا من شراء اللحوم وكافة المستلزمات قبل حلوله.

رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة

وعن الاستعلام عن اسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بعد الانتهاء من عمليات الفحص، سيكون من خلال اتباع الخطوات الموضحة ادناه:

الدخول على موقع وزارة القوى العاملة من هنـــــــــــــا.

ادخل على ايقونة اسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة.

قم بادخال رقم البطاقة الشخصية بالكامل.

سيظهر لك إذا كنت من المستفيدين من تلك المنحة أم لا.

خدمات القوى العمالة للعمالة الغير منتظمة 2023

الدعم سبب الدعم 10000 جنيه للورثة حال وفاة العامل 10000 جنيه للإصابة بالعجز الكلي 5000 جنيه للإصابة بالعجز الجزئي 5000 جنيه إجراء عملية جراحية كبيرة 2000 جنيه إجراء عملية جراحية صغيرة 2000 جنيه حال وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى 3000 جنيه للعامل حال الزواج من واحدة فقط 500 جنيه في الأعياد والمناسبات الرسمية قيمة الكشف الطبي المستشفيات – المراكز الطبية – الصيدليات – معامل التحاليل – الإشاعات إعانات عاجلة حال الأزمات الطارئة التي قد تواجه العمالة الغير منتظمة 2023

قريبا سيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة من قبل وزارة القوى العاملة لكافة من ينطبق عليهم شروط الاستحقاق من المسجلين على قاعدة بيانات الوزارة.