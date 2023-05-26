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“شكرا يا ريس”.. موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ورابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في منحة 1000 جنيه

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

مالك سيفمنذ 26 دقيقة
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موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة
موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

يتسال الالاف ممن قاموا بتسجيل بياناتهم عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة التي ينتظرها الالاف من الاسر الفقيرة ومحدودي الدخل، ويمكنك الآن بسهولة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عبر زيارة موقع وزارة القوى العاملة على مدار اليوم للاستفادة من منحة 1000 جنيه التي أقرها السيد الرئيس خلال الاحتفال بعيد العمال، حيث تم اطلاق رابط التسجيل دون الاعلان عن موعد انتهائه.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

وبالنسبة موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة فحتى الآن لم يتم الإعلان عنه أو تحديده من قبل الجهات الرسمية، ولكن حسب التصريحات الرسمية فمن المقرر صرفها بعد إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في مصر، ومن المتوقع أن يتم الصرف قبل حلول عيد الاضحى لكافة المستحقين حتى يتمكنوا من شراء اللحوم وكافة المستلزمات قبل حلوله.

رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة

وعن الاستعلام عن اسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بعد الانتهاء من عمليات الفحص، سيكون من خلال اتباع الخطوات الموضحة ادناه:

  • الدخول على موقع وزارة القوى العاملة من هنـــــــــــــا.
  • ادخل على ايقونة اسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة.
  • قم بادخال رقم البطاقة الشخصية بالكامل.
  • سيظهر لك إذا كنت من المستفيدين من تلك المنحة أم لا.

خدمات القوى العمالة للعمالة الغير منتظمة 2023

الدعم سبب الدعم
10000 جنيهللورثة حال وفاة العامل
10000 جنيهللإصابة بالعجز الكلي
5000 جنيهللإصابة بالعجز الجزئي
5000 جنيهإجراء عملية جراحية كبيرة
2000 جنيهإجراء عملية جراحية صغيرة
2000 جنيهحال وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى
3000 جنيهللعامل حال الزواج من واحدة فقط
500 جنيهفي الأعياد والمناسبات الرسمية
قيمة الكشف الطبيالمستشفيات – المراكز الطبية – الصيدليات – معامل التحاليل – الإشاعات
إعانات عاجلة حال الأزمات الطارئة التي قد تواجه العمالة الغير منتظمة 2023

قريبا سيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة من قبل وزارة القوى العاملة لكافة من ينطبق عليهم شروط الاستحقاق من المسجلين على قاعدة بيانات الوزارة.

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مالك سيفمنذ 26 دقيقة
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