” natiga4dk.education ” رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة تانية اعدادي جميع المحافظات
انتهي طلاب المرحلة الاعدادية من اداء الامتحانات بالايام الماضية وانتهي موسم الامتحانات مع مراحل النقل بالتحديد وبات الجميع يتسأل عن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 في محركات البحث العالمية مثل جوجل، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وتلجرام، وجدير ان بالايام الماضية قامت وزارة التربية والتعليم اعتماد النتيجة في العديد من المحافظات وبات الكثير من الطلاب تريد الحصول علي النتيجة بالوقت الحالي وسوف نوفر رابط مباشر عبر موقع نتيجة نت للحصول علي النتيجة بدون اي عناء.
نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس
وخلال هذه الأيام يسعي الكثير من طلاب المرحلة الإعدادية لتلقي نتائج امتحاناتهم بالاخص مرحلة الصف الثاني الاعدادي والتي سوف تتوفر علي موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال رقم الجلوس والاسم بالكامل او رقم الهاتف، وسوف نتعرف سويا عبر خطوات الحصول على جميع الدرجات لجميع المواد الأساسية، وكذلك جميع المواد غير المضافة بالمجموع الخاصة بالصف الثاني الإعدادي 2023.
نتيجة تانية اعدادي جميع المحافظات
ويبحث طلاب الصف الثاني الاعدادي بالوقت الحالي عن توزيع درجات تلك المرحلة ومعرفة نتائجهم ونوضح لحضراتكم كافة التفاصيل خلال تلك الفقرة وسيكون التوزيع كتالي .
توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023
- تقدر درجات مادة اللغة العربية بإجمالي 80 درجة، والنجاح فيها يكون من 40 درجة.
- تقدر اللغة الإنجليزية بإجمالي 60 درجة والنجاح من نصف مجموع الدرجات .
- مادة الدراسات الاجتماعية وتكون درجاتها 40 درجة، والنجاح يكون من 20 درجة.
- مادة الرياضيات تكون درجاتها من 60 درجة، والنجاح يكون من 30 درجة.
- مادة العلوم تكون من 40 درجة، والنجاح يكون من 20 درجة.
- ليكون في النهاية المجموع الكلي للدرجات من 280 درجة، والنجاح من 140 درجة.
رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023
- أولا قم بالدخول على الرابط الرسمي لـ بوابة نتائج التعليم الأساسي.
- قم باختيار نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.
- قم باختيار المرحلة الدراسية وهي تانية إعدادي.
- قم بإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.
- قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم مدون في شهادة الميلاد الرسمية.
- اختر نتائج الفصل الدراسي آخر العام
- وأخيرا اضغط على أيقونة عرض النتيجة الآن.