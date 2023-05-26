34 Yalı Çapkını .. مسلسل طائر الرفراف الحلقة ٣٤ الربعة والثلاثون مترجمة HD على موقع قصة عشق

مسلسل طائر الرفراف الحلقة ٣٤ الربعة والثلاثون مترجمة HD، شهدت الساعات الأخيرة الكثير من عمليات البحث من قبل محبي وعشاق الدراما التركية عن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 34 والذي يعرض علي قناة ستار تي في التركية وايضا موقع قصة عشق مترجمة وعلى ايجي بست والعديد من المواقع الاخري مجاناً، ويتم عرض الحلقة كل أسبوع يوم الجمعة ويعد من الأعمال التركية التي حققت نسب مشاهدة عالية في ظل عرض الكثير من الأعمال التركية بالوقت الحالي .

طائر الرفراف 34 Yalı Çapkını

وخلال الايام الماضية بات ذلك العمل حديث مواقع التواصل الاجتماعي بين محبي الأعمال التركية وذلك بسبب الاحداث السريعة بالمسلسل حيث تدور أحداث مسلسل فريد التركي “طائر الرفراف” حول قصة شاب ينتمي لعائلة ثرية، والذي يعاني من شقاوة وعدم مسؤوليته، ما يثير استياء اهله باستمرار، وخاصة جدته الكبرى هاليس وبسبب فريد تحل علي العائلة الكثير من الازمات لذلك، تقرر جدته زواجه من ابنة عائلة صديقة لهم، ورغم عدم رغبة فريد في الزواج، إلا أنه لا يستطيع الرفض بسبب إجبار جدته،ولكن فريد يعجب بالبنت ويحب بعضهم البعض ولكن تحدث بين العائلة خلاف وينفصل الطرفين وتبدء الكثير من المشاكل من هنا .

مسلسل طائر الرفراف الحلقة ٣٤ الربعة والثلاثون

ويعرض مسلسل طائر الرفراف يوم الجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية وذلك عبر القناة التركية ستار تي في ويمكن للجميع مشاهدة الحلقة عقب عرضها علي موقع قصة عشق التركي.

ابطال مسلسل طائر الرفراف

ويشارك في مسلسل طائر الرفراف العديد من النجوم الكبار أبرزهم :- ميرت رمضان ديمير “فريد”، عفراء ساراتش أوغلي “سيران”، إمري التوغ “أورهان”، جانسو باكير “ايبو”، غولسين سانتير أوغلو “التزام”، اوزنور سيرتشيلار “اسومان”، بيريل بوزام “سونا”، بوتشه بيوس كهرمان “يبلين”، شيتين تيكندور “الأغا”، هوليا ديار” “شفيقة”، دوغوكان بولات “فؤاد”، يجيت تونكاي “لطيف”.