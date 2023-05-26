رايح على فين!!.. بكم سعر الدولار في السوق السوداء الآن “السوق الموازية” في ظل قرارات البنك المركزي الأخيرة

سعر الدولار في السوق السوداء تصاعدت أسعار معظم العملات مقابل الجنيه المصري اليوم بقيادة الدولار، حيث سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا بفارق قرشين في أسعار البيع والشراء بنهاية جلسات التداول البنكية، قبل الاحتفال بالعطلة المصرفية الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بعد انخفاض استمر لأكثر من شهرين في سعر العملة الخضراء في السوق الموازية.

سعر الدولار الان في البنوك

قبل الولوج الي معرفة سعر الدولار في السوق السوداء، وفي سياق الأسعار اليومية للعملات، يسعدني أن أقدم لك معلومات حول أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية:

وفقًا للبنك المركزي المصري، فإن سعر الدولار اليوم للشراء هو 30.83 جنيه، وسعر البيع هو 30.93 جنيه.

أما في البنك الأهلي المصري، فقد سُجل سعر الدولار اليوم للشراء بقيمة 30.75 جنيه، وسعر البيع بلغ 30.85 جنيه.

بالنسبة لبنك الإسكندرية، تم تسجيل سعر الدولار اليوم للشراء بقيمة 30.85 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء

في سياق الأسعار المتداولة، نلاحظ تراجعًا كبيرًا في سعر الدولار في السوق السوداء، بعد أن وصل سعر الدولار إلى 38 جنيهًا في الأيام السابقة، يتراجع الآن إلى 35.5 جنيه. هذا التراجع يعتبر ضربة قوية لتجار السوق الموازية، ويوحي قرب اندثار هذه السوق، حيث يتراجع سعر الدولار يومًا بعد يوم.

في يوم الجمعة 26-5-2023، وصل سعر الاخضر في السوق الموازية إلى ما دون 35.5 جنيه، مما يعزز احتمالية اختفاء السوق السوداء تمامًا، ويثير حالة من الصدمة بين تجارها. يُنتظر أن يتم القضاء على الدولار في هذه السوق، مما يزيد من القلق بين التجار.