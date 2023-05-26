رخص 500 جنيه!! اسعار الذهب اليوم لجميع الاعيرة وعيار 21 يتراجع بقوة

مازال البحث عن اسعار الذهب اليوم أمر يشغل بال الالاف من المواطنين خاصة هؤلاء الشباب المقبلين على الزواج، أو من يريدون الشراء من أجل الاستثمار والحفاظ على قيمة الأموال باعتبار عن الذهب هو الملاذ الآمن، وقد شهد سعر الذهب اليوم الجمعة لكافة الأعيرة تراجع قوة وهزة جديدة، حيث تراجع سعر الجرام من عيار 21 بقوة لأول مرة ، فيما هبط سعر الجرام عيار 18 عن 2000 جنيه بعدما سجل 2500 جنيه سابقا.

اسعار الذهب اليوم

أما عن اسعار الذهب اليوم فقط هبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 2310 جنيها كأقل سعر اليوم بعدما سجل نحو 2800 جنيه قبل أيام قليلة بفارق نحو 500 جنيه، ليكون هذا هو التراجع الأكبر منذ موجة الارتفاع التاريخية التي شهدها الذهب خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي والحرب الروسية الاوكرانية.

سعر الذهب اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب عيار 24:

سعر عيار 24 اليوم الجمعة: 2,663 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21:

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,330 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18:

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 18: 1,997 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14:

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 14: 1,553 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب:

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع : 18,480 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24:

بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة، عيار 24: 1,941 دولارا بعد 2056 قبل أيام.

سبب انخفاض اسعار الذهب

ولعل السبب الرئيسي في تراجع اسعار الذهب مؤخرا بتلك القوة هو قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، وكذلك قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.