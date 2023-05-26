يواصل أبنائنا في المرحلة الإعدادية في مراكز رشيد وإدكو ودمنهور والدلنجات وكفر الدوار والرحمانية وشبراخيت وحوش عيسي وأبو المطامير وكوم حمادة وبدر ووادي النطرون وإيتاي البارود وغرب النوبارية وشبراخيت، في البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع التربية والتعليم، تزامنًا مع بدء أعمال التصحيح في الكنترولات التابعة للشهادة الإعدادية محافظة البحيرة وخلال هذه المقالة نستعرض معكم متابعينًا خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة الترم الثاني برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2023 الترم الثاني

انتهي الطلاب بالصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة، من أداء إمتحانات الفصل الدراسي يوم السبت الماضي، حيث أدي ١٢١ ألفا و٤٨٧ طالبا وطالبة قاموا بأداء الامتحانات داخل ٦٦٨ لجنة فى ١٨ إدارة تعليمية بالإضافة إلى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية “حوالى ١٦٣٠ “طالب وطالبة داخل ١٨ لجنة و٣٩ طالب وطالبة من التربية الخاصة “صم وضعاف السمع – و١٥ طالب وطالبة من المكفوفين ” داخل ٥ لجان “٣٩ صم وضعاف سمع داخل أربع لجان و١٥طلاب مكفوفين داخل لجنة واحدة بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة الترم الثاني 2023

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة الترم الثاني، مع بداية شهر يونيو المقبل فور إعتماد النتيجة من محافظ الأقليم وفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم في المحافظة برئاسة الأستاذ الدكتور يوسف الديب، وكيل الوزارة، وسوف يتم تحميل النتيجة علي الرابط التالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

ثانيًا: ثم النقر علي أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثالثًا: ثم عليك إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

رابعًا: ثم عليك القيام بالنقر علي أيقونة عرض النتيجة والإنتظار حتي تظهر النتيجة ودرجاتك في الفصل الدراسي الثاني.