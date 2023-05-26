HERE.. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 اخر وجبة عبر منصة مظلتي – رابط مباشر

اعلنت وزارة العمل والشؤون العراقية عن اسماء المشمولين فيها رعاية الاجتماعية وأكدت أن ذلك يكون من خلال رابط منصة مظلات الرعاية الاجتماعية بالعراق ومن خلال المنصة تستطيع ان تتعرف على جميع الكشوفات الخاصة بأسماء المشمولين في الوجبة التاسعة بالتفاصيل حيث ان ذلك سوف يوفر على المواطنين وقت وجهد كبير فيمكن الاستعلام بخطوات سهله وبسيطه وذلك لمواكبة التحول الرقمي في الدولة والتي تسعى إليه في العديد من المجالات لذلك ازداد البحث عن رابط منصة مظلتي للتعرف على اسماء المشمولين في الرعايه الاجتماعيه وسوف نتعرف على ذلك خلال الفقرات التالية وكيفية الاستعلام وشروط القبول في الوجبة التاسعة بالعراق.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

من خلال منصة مظلتي يستطيع جميع الأشخاص التعرف على اسماء المشمولين بعد ان اعلنت وزارة العمل عن تفعيل رابط الر الرسمي لمنصة مظلتي والتي تقدم العديد من الخدمات للافراد ومن اهمها في الفترة الحالية الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فيمكن الاستعلام في اسرع وقت ممكن بخطوات سهله وبسيطه تتمثل فيما يلي

الضغط على الرابط الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ثم توجه الى الصفحه الرسميه وتسجيل الدخول الى موقع منصة مظلتي . الإلكترونية.

ثم ادخال رقم البطاقة الذكية بشكل صحيح وادخال الكود المرئي والتأكد من صحته.

ثم الضغط على ملفات المشمولين بالوجبة التاسعة والضغط على الاستعلام من خلال كتابة الاسم رباعي في مربع البحث.

ثم اضغط على بحث وتأكد من كتابة الاسم صحيح وتاريخ الميلاد.

شروط القبول في الرعايه الاجتماعيه

وزارة العمل عن عيد الشروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على الوجبة التاسعة ومن أهم هذه الشروط ما يلي