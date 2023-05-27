“النتائج متاحة” رابط نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي بالرقم القومي 2023 وزارة التربية والتعليم ترم ثاني

يرغب الطلاب في الحصول على نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي بالرقم القومي 2023 وذلك بعد صدور النتائج في محافظة القاهرة والعديد من المحافظات الأخرى، حيث أن عمليات تصحيح أوراق الطلاب قد انتهت بشكل فعلي وتم رصد الدرجات ورفعها عبر موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي، حيث يستخرج الطلاب نتيجة الصف الاول الاعدادي وكذلك نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات، وإليكم خطوات الاستعلام عن النتائج في السطور التالية.

نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي بالرقم القومي 2023

إن استخراج نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الثاني يتم عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم التي أعلنت أن نتائج الطلاب بالرقم الجلوس هي متاحة عبر الموقع الرسمي للنتائج الخاص برفع الدرجات في كافة المواد الدراسية، حيث أن الانتهاء من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني قد انتهت في اليوم الخامس عشر في كل محافظات الجمهورية، لكي تبدأ بعدها امتحانات الشهادة الاعدادية والتي انتهت في اليوم الخامس والعشرين من نفس الشهر وانتظار ظهور النتائج بشكل الكتروني عبر المواقع الرسمية.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الثاني

يستعلم كل الطلاب عن نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات..

اذهب عزيزي الطالب إلى موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي. قم بالضغط فوق أيقونة الاستعلام عن نتائج سنوات النقل. اختر المرحلة الابتدائية أو الإعدادية. حدد الصف الدراسي التابع له. اكتب كل البيانات المطلوبة منك كاملة. اضغط على زر الاستعلام.

وبذلك تكون قد حصلت على درجاتك في كل المواد التي أديت الامتحانات بها في الفترة الماضية حيث أن كل تلك الأمور تتم بشكل الكتروني من خلال هذا الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

نتائج الطلاب بالرقم الجلوس

إن عملية استخراج نتائج الامتحانات من موقع وزارة التربية والتعليم تتم عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، حيث أن نتائج الفصل الدراسي الثاني يتم الحصول عليها بشكل فوري من قبل البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة والتي أعلنت رسميا عن ظهور النتائج.

بوابة نتائج التعليم الاساسي 2023

إن أولياء الأمور يتابعون البحث بشكل مستمر عن الرابط الخاص بالنتائج وهو البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة التي تظهر فيها النتائج في تلك الأيام من قبل مديرية التربية والتعليم، والتي انتهت رسمياً من تصحيح كل أوراق الامتحانات في الفترة الماضية لتكون جاهزة لجميع الطلاب.