“ازاي اجيبها!!”.. نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي بكود الطالب الترم الثاني 2023 || نتيجة اولي وتانية ثانوي

نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي ترم ثانٍ 2023، تم انتهاء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي في معظم المحافظات قبل أكثر من أسبوع، وفي هذه الفترة يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 2023، ولذلك يقوم الطلاب والطالبات بالبحث عبر محرك البحث جوجل للتحقق من النتيجة والاستمتاع بإجازة الصيف بروحٍ خالية من التوتر، ومع بداية العد التنازل على لحظة الكشف عن نتائج الأول الثانوي التي يتوقعها وينتظرها جميع الطلاب بشغف، من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه النتائج المرتقبة عبر رابط على موقع وزارة التربية والتعليم فور ظهورها.

نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي

عقب إجراء امتحانات الترم الثاني، التي أقيمت في لجان مدرسية تابعة للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات، ينشغل الطلاب بتساؤلات حول طريقة ظهور نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي، هل ستتمكن هذه النتائج من الاطلاع عليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم، سيتمكن الطلاب من معرفة درجاتها بعد تسجيل بياناتها، سواء بإدخال الاسم فقط أو رقم الجلوس أو الرقم القومي.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي

تم توزيع درجات الصف الأول الثانوي على النحو التالي:

في مادة اللغة الأجنبية الأولى، تم تخصيص 28 درجة للأسئلة الإلكترونية و 12 درجة للأسئلة المقالية، بإجمالي 40 درجة للمادة. بينما في مادة اللغة الأجنبية الثانية، تم تخصيص 20 درجة للأسئلة الإلكترونية و 10 درجات للأسئلة المقالية، بإجمالي 30 درجة للمادة. وفي مادة الرياضيات، تم تخصيص 28 درجة للأسئلة الإلكترونية و 12 درجة للأسئلة المقالية، بإجمالي 40 درجة. في مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء والجغرافيا والتاريخ والفلسفة والمنطق، تم تخصيص 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و 9 درجات للأسئلة المقالية، بإجمالي 20 درجة لكل مادة منها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي

تم توفير طريقة سهلة للحصول على نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، وتتضمن الخطوات التالية: