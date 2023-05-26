“نتيجة نت4dk”.. بضغطة واحصل على نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية برقم الجلوس | نتيجة تالتة اعدادي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2023 ترم تاني، ذلك وقد انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادي لعام 2023 في محافظة القليوبية يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو، قد قام الطلاب بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتي كانت في مستوى الطالب المتوسط، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، على ضرورة التصدي لأي حالات غش تكتشف خلال امتحانات الشهادة الإعدادية، وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة تلك الحالات، بهدف ضمان تنظيم سليم لسير الامتحانات وحماية حقوق الطلاب، ومن خلال التقرير التالي سنحدد موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية ورابط الحصول على الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2023

مع استمرار عمليات تصحيح نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن نتائج الامتحانات ستكون متاحة في منتصف شهر يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها.

جرى هذا العام امتحان طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة القليوبية (102816) طالبًا وطالبة، حيث تم توزيعهم على (443) لجنة امتحانية، يتكون عدد اللجان لشهادة الإعدادية العامة من (431) لجنة، تتكون من (102057) طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى لجنة واحدة تخصصت لـ (6) طلاب مكفوفين و (5) لجان لـ (43) طالبًا وطالبة صم وضعاف السمع، وتتألف لجان الشهادة الإعدادية المهنية من (6) لجان بإجمالي (711) طالبًا وطالبة، تم تنفيذ الامتحانات في إجمالي (12) إدارة تعليمية تغطي مختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2023 برقم الجلوس

يمكنك الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية: