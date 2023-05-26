ظهرت.. لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2023 ترم ثاني محافظة القاهرة من بوابة التعليم الاساسي

بعد الاعلان عن الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات تم تفعيل لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2023 الذي تم من خلاله رفع كشوف النتيجة ودرجات الطلاب ليتمكنوا من الاستعلام عنها اونلاين بشكل الكتروني، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023 في المدارس قريبا بعدما طال انتظارها، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة ستة ابتدائي 2023 في كل المدارس.

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2023

وقد تم اطلاق لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2023 لطلاب محافظة القاهرة على شبكة الانترنت خلال الساعات الماضية، حيث يمكنك الآن الحصول على نتيجة السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 عبر زيارة بوابة التعليم الاساسي الالكترونية لتظهر نتيجة الطلاب فورا بالألوان وفقا للنظام المتبع من الوزارة، فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة التعليم الاساسي.

اختيار المرحلة التعليمية التى تريد الاستعلام عن النتيجة الخاصة بها.

حدد الاستعلام عن مراحل النقل الابتدائية.

حدد الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي.

إدخال الرقم القومي للطالب.

اختيار الصف الدراسي والمرحلة الدراسية والعام الدراسي 2022-2023 والفصل الدراسي.

اضغط على كلمة عرض النتيجة وستظهر النتيجة لك فور بالألوان الأربعة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023

وقد أتاحت الوزارة امكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الساس الابتدائي برقم الجلوس 2023 عبر عدد من الطرق أولها التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب، أو من خلال الاتصال من على الخط الأرضى على رقم «09000100» أو من أي هاتف محمول على رقم «5757»، وبالنسبة للطريقة الثانية فيمكنك الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثانى 2023 من خلال المحادثة الآلية من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.