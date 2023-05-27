شوف اسمك فيهم ولا .. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 من موقع وزارة العمل العراقية الوجبة التاسعة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن الانتهاء من الإعلان عن جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 وذلك من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، ويبحث جميع المواطنين العراقيين المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر جميع محركات البحث ، وقد بذلت الحكومة العراقية جميع الجهود لتوفير كافة أشكال الرعاية الاجتماعية الأسر تحت خط الفقر والمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك ذوي الإعاقة وتصرف الرعاية الاجتماعية في صورة راتب شهري أو إعانات طبية وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات العراقيات.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 إلكترونيا من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية وذكر مصدر مسؤول داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه تقدم ما يزيد عن ربع مليون مواطن عراقي للحصول على الرعاية الاجتماعية وتم فحص صحة البيانات المقدمة من جميع المواطنين وقوبل ما يزيد عن 200 ألف مواطن عراقي للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ويمكن معرفة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية بالطريقة التالية :

أولاً يجب الدخول إلى رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم الدخول إلى موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية

الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية ثم اختيار هيئة الحماية الاجتماعية.

ثم الضغط على “اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023”.

يجب إدخال رقم الهوية وجميع البيانات المطلوبة.

ثم ادخال رمز التحقق في المربع الخاص به.

ثم قم بالضغط على زر “استعلام” للتحقق من وجود إسمك في كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023.

ثم يمكنك تنزيل كشوفات اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر جهازك.

شروط الحصول على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

للحصول على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية يجب أن تتوافر جميع الشروط التي أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق حيث يجب أن لا تمتلك الاسرة أي أصول أو عقارات أو أملاك خاصة كما يجب ان يكون المتقدم عراقي الجنسية كما يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.