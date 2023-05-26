سنة 3 اعدادي القاهرة ~ نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 القاهرة نتيجة نت natiga4dk

يوفر موقعنا البديل رابط مباشر علي موقع نتيجة نت شهدت الساعات الأخيرة الكثير من العمليات البحثية عقب انتهاء طلاب الصف الثالث الاعدادي من اداء الامتحانات ويريد الجميع بالوقت الحالي الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2023 الترم الثاني، وحالة من الترقب من أجل الحصول علي النتيجة ولذلك سوف نقوم بتوفير رابط للحصول علي النتيجة بدون أي عناء.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

وجدير ان الوزارة حتي الأن لم تنتهي من عملية تصحيح الأوراق وسوف يتم رفع النتيجة خلال الساعات القادمة ولذلك سوف ننشر نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للإدارات التالية مصر الجديدة,النزهة,مدينة نصر,عين شمس,السلام,المرج,منشأة ناصر,المطرية,,شبرا، الزاوية الحمراء، حدائق القبة، روض الفرج، الشرابية، لساحل، الزيتون,مصر القديمة، الخليفة، المقطم، البساتين، دار السلام، السيدة زينب,بولاق,عابدين والباقي علي حدي ونتابع معكم كافة التفاصيل للحصول علي نتيجة الترم الثاني الشهادة الاعدادية عبر موقع نتيجة نت .

سنة 3 اعدادي القاهرة

ويوفر موقع بوابة التعليم الأساسي رابط مباشر من أجل الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة ، وتعد محافظة القاهرة من اكبر المحافظات في مصر لذلك تستغرق عملية تصحيح أوراق الشهادة الأعدادية وقت كبير لذلك تتاخر عملية رفع النتيجة عقب انتهاء الطلاب من عملية الامتحانات وتستغر عدة أيام من المرجع 10 أيام وسوف يتم اعتماد النتيجة علي الفور علي كافة المواقع التابعة للوزارة .

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واعلنت إدارة السيدة زينب التعليمية ان نسبة النجاح في المدرية وصلت إلي 97.99% وجاءت نسبة نجاح إدارة حلوان التعليمية 95.2% نسبة نجاح إدارة شبرا التعليمية 92.90% نسبة نجاح إدارة القاهرة الجديدة 90.10 % نسبة نجاح إدارة الشروق التعليمية 87.51 % نسبة نجاح إدارة المعادي التعليمية بنسبة 53.87% وهي أقل نسبة بين الإدارات.