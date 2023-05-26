“تم فتح الباب” لو عاوز 1000 جنيه كل شهر سجل الان في منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة العمل

بتقديم منحة العمالة الغير منتظمة أصدر الرئيس قرارًا بإنشاء صندوق الطوارئ الخاص بالعمالة المؤقتة غير المنتظمة في مصر، وذلك لتوفير وسيلة لتحويل جميع المستحقات الاجتماعية والصحية إلى هذا الصندوق. يهدف الصندوق إلى استثمار هذه المبالغ واستخدامها في دعم العمالة غير المنتظمة خلال حالات الطوارئ والأزمات. يتيح هذا الإجراء توفير الدعم المالي اللازم للفئة غير المنتظمة في تلك الأوقات الصعبة.

منحة العمالة الغير منتظمة

يمكن للأشخاص المسجلين الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة باستخدام الرقم القومي، حيث سيتلقى الأشخاص المسجلين في هذه البرنامج مبلغًا قدره 1000 جنيه، وسيتم صرف هذا المبلغ عن طريق استخدام كروت الـATM المرتبطة بالرقم القومي الخاص بك، ولكي يتمكن المستحقون من الحصول على المبلغ المالي، يجب عليهم التأكد من تسجيل بياناتهم في نظام القوى العاملة وإدخال البيانات الصحيحة، بما في ذلك رقم حسابهم البنكي، ومن المقرر أن يتم صرف جميع الدفعات المالية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

رابط الحصول على منحة ال1000 جنيه

للتسجيل في برنامج العمالة الغير منتظمة لعام 2023، يتطلب اتباع عدة خطوات بسيطة، وهي كما يلي: