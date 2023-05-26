Here لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بوابة التعليم الأساسي نتائج 6 ابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بوابة التعليم الأساسي هي الشغل الشاغل للآلاف من تلاميذ سته ابتدائي لمعرفة نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة، حيث ظهرت الآن نتائج سته ابتدائي بالاسم ورقم الجلوس عبر الخط الساخن التابع إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حيث يمكنك الاتصال من أي خط أرضي على رقم 09000100 أو الاتصال من أي هاتف محمول على رقم 5757، وتسجيل بيانات الطالب من الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم الجلوس والاستماع إلى درجات الطلاب في نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني.

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

من المتوقع أن يتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي خلال ساعات قليلة، حيث تم اعتماد نتائج سته ابتدائي الفصل الدراسي الثاني منذ أمس من جانب المحافظ خالد عبد العال وجاءت نسب النجاح مرضية للغاية في جميع صفوف سنوات النقل للتعليم الأساسي بصفة عامة وفي نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بصفة خاصة، ومن المقرر أنه سيتم توزيع كشوفات الدرجات في نتائج سته لجميع الإدارات التعليمية لتوزيعها في المدارس يوم الاحد القادم ليتمكن الطلاب من معرفة الدرجات بالمجان.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بوابة التعليم الأساسي

بمجرد أن يتم تفعيل رابط نتائج الصف السادس الابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة:

زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي.

اختيار نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي.

اختر المرحلة الابتدائية.

كتابة الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.

اختر الفصل الدراسي الثاني.

حدد العام الدراسي 2023.

اختر نتيجة الصف السادس الابتدائي.

انقر على زر عرض النتيجة.

نتائج سته ابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

من المقرر أن يتم البدء فى توزيع نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة فى المدارس خلال مطلع الأسبوع المقبل، كما سيتم البدء فى اعتماد نتائج 6 ابتدائي الترم الثاني بمختلف المحافظات الاسبوع الجاري وسيتم عرض كشوفات الدرجات في المدارس.