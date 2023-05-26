اعرف درجاتك.. استعلم عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2023 “من هنا” عبر البوابة الالكترونية لنتائج مراحل النقل

الالاف من الطلاب وذاويهم يريدون استعلم عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2023 الكترونيا بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح واعداد كشوف بأسماء الطلاب الناجحين والراسبين، حيث تم الكشف عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2023 خلال الساعات الماضية لكل المدارس بعدما تم اعتمادها من قبل السادة المحافظين بنسبة نجاح مبهرة على الرغم من التطوير الذي شهدته المناهج، واليكم موقع نتيجة اولى اعدادي وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

استعلم عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2023

متاح الآن وعلى مدار الساعة استعلم عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2023 برقم الجلوس والاسم من خلال بوابة التعليم الاساسي بشكل الكتروني من خلال زيارة البوابة الالكترونية لنتائج التعليم الاساسي، فقط كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الرابط التالي ( هنـــــــــــــــــا ).

). سوف تظهر لك صفحة بها مكان لوضع الرقم القومي مكون من 14 رقما.

تحديد المرحلة الدراسية والتي تكون الإعدادية.

سوف يكون مطالب من المستخدم تحديد الصف الدراسي وهو (أولى إعدادي).

حدد العام الدراسي وكذلك الفصل الدراسي الثاني أيضا.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

سوف تظهر كافة البيانات الخاصة بالطالب، سواء كانت العام الدراسي وأيضا اسم الطالب، والإدارة التعليمية التابع لها، ورقم الجلوس، بجانب درجات الطالب في الـ 5 مواد التي تضاف للمجموع.

نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس 2023

كما يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس 2023 من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو التوجه للمدرسة التابع لها الطلاب للتعرف على درجات الطلاب في كافة المواد المضافة للمجموع، كما يمكنك الاتصال على:

الخط الأرضي وذلك من خلال الاتصال على رقم 09000100

أو من الخط الموبايل وذلك من خلال الاتصال على رقم 5757

متاح الآن الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الاساسي، حيث يمكنك الاستعلام عن مجموعك بالدرجات.