Næme ازاي تعرف انك قبلت.. أسماء الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة للحصول علي 1000 جنيه “الشروط+ التسجيل”

أسماء الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه، يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة الحصول على مبلغ قدره ألف جنيه كمنحة للعمالة غير المنتظمة، يتم الحصول على هذه المنحة من خلال إجراء التسجيل عبر رابط مخصص لمنحة العمالة غير المنتظمة، ومن خلال هذا التقرير عرض لشروط الحصول على المنحة والأوراق المطلوبة.

شروط الحصول على منحة ال 1000 جنيه

تم تحديد 10 فئات أسماء الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة في عام 2023 لتلقي الدعم المالي بقيمة 1000 جنيه، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. الفئات المستحقة لهذه المنحة تشمل:

أصحاب العقارات المبنية الذين يحصلون على دخل سنوي أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

عمال التراحيل وصغار المشتغلين مثل منادي السيارات، والباعة الجائلين، وموزعي الصحف، والحرفيين.

محفظو وقراء القرآن الكريم.

خدم المنازل.

المرتلون والقيمة وغيرهم من خدم الكنيسة العاملون داخل المنازل.

العمال المؤقتون في الزراعة.

العمال في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن.

العمال في المناحل.

حائزو الأراضي الزراعية الذين يمتلكون مساحة أقل من فدان أو يكونون مستأجرين.

عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

نسخة معتمدة من شهادة الميلاد.

صورة مصدقة من بطاقة الرقم القومي.

طلب اشتراك معتمد للعاملين في القطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق.

صحيفة بيانات أساسية، وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق، في حال وجود مدد سابقة.

بيان من المؤمن عليه يفيد بمدد الاشتراك السابقة أو استحقاقه لمعاش آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق.

تقرير طبي يفيد باللياقة الصحية، صادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو نسخة منه.

شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية، صادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

بيان بتدرج المهنة، صادر من إدارة الأحوال المدنية.

رابط الاستعلام عن أسماء الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة

لمعرفة أسماء الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة، يمكنك اتباع الخطوات التالية: