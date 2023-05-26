ازاي اعرف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق spa.gov.iq تحميل pdf المستفدين في الوجبة 9

شهدت الساعات الأخيرة كثرة عمليات البحث في محرك البحث الشهير جوجل عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية وهذا من اجل معرفة هل تم توفير الدفعة الثانية من أجل الحصول علي الوجبة التاسعة بالعراق للمواطنين التي تقدمت بالفترة الأخيرة للحصول علي الرعاية وجدير ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعلنت عن دفعة أولي خلال الاسبوع الماضية وشهدت تضامن أكثر من 121 الف أسم تقدم للحوصل علي الوجبة التاسعة، واعلنت الوزارة أن عدد كبير تقدم ووصل العدد اكثر من 400 الف طلب من اجل الحصول الوجبة التاسعة الا ان لم يتم القبول الا 212 الف طلب فقط، وجاري رفع باقي المشمولين في دفعة ثانية خلال نهاية الشهر كما اعلنت المصادر .

PDF اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر spa.gov.iq

طريقة معرفة اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023

البحث عن رابط موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية .

يتم اختيار خدمة الخدمات الإلكترونية.

يجب الضغط على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في العراق.

يجب تسجيل المحافظة التابع لها في العراق.

يجب تسجيل جميع البيانات المطلوبة ” رقم الهوية وكود التحقق” الخاص بك.

ثم النقر على الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

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شروط الحصول علي دعم الرعاية الاجتماعية العراق 2023

علي الجميع الراغبين بالحصول علي الرعاية الاجتماعية القيام باتباع الخطوات للحصول علي الوجبة التاسعة الدفعة الثانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .