Kg التعليم: بدء تقديم رياض الاطفال للعام الجديد 2023/2024 من هذا الموعد وهذا هو الرابط “رسمي – لغات”

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن سن تقديم رياض الاطفال في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2023/2024 سيكون بين 4 و 6 سنوات، وذلك حتى اليوم الأول من أكتوبر 2023، يتم حساب العمر بناءً على تاريخ 1 أكتوبر 2023، حيث يتم قبول الأطفال الأكبر سناً وفقًا للمقاعد المتاحة في كل إدارة تعليمية، وسيتم الاختيار بطريقة إلكترونية، ومن خلال التقرير التالي كافة التفاصيل لعملية تسجيل الأطفال وموعد فتح باب التقديم لاستقبال الطلبات.

موعد فتح باب تقديم رياض الاطفال

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للعام الدراسي القادم 2023-2024 لطلاب رياض الأطفال في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات، يمكن للأهالي التقديم خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو المقبل عبر رابط متاح على بوابة مركز المعلومات التابعة للوزارة، حيث ستتلقى الوزارة طلبات المتقدمين.

التقديم لرياض الأطفال 2023- 2024 إلكترونيُا وزارة التربية والتعليم

يجب إنشاء حساب لولي الأمر عبر مركز المعلومات قبل تقديم رياض الاطفال لأبنائهم الطلاب للالتحاق بالعام الدراسي الجديد، عليك اتباع الخطوات التالية: