Kg التعليم: بدء تقديم رياض الاطفال للعام الجديد 2023/2024 من هذا الموعد وهذا هو الرابط “رسمي – لغات”
تقديم رياض الاطفال
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن سن تقديم رياض الاطفال في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2023/2024 سيكون بين 4 و 6 سنوات، وذلك حتى اليوم الأول من أكتوبر 2023، يتم حساب العمر بناءً على تاريخ 1 أكتوبر 2023، حيث يتم قبول الأطفال الأكبر سناً وفقًا للمقاعد المتاحة في كل إدارة تعليمية، وسيتم الاختيار بطريقة إلكترونية، ومن خلال التقرير التالي كافة التفاصيل لعملية تسجيل الأطفال وموعد فتح باب التقديم لاستقبال الطلبات.
موعد فتح باب تقديم رياض الاطفال
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للعام الدراسي القادم 2023-2024 لطلاب رياض الأطفال في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات، يمكن للأهالي التقديم خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو المقبل عبر رابط متاح على بوابة مركز المعلومات التابعة للوزارة، حيث ستتلقى الوزارة طلبات المتقدمين.
التقديم لرياض الأطفال 2023- 2024 إلكترونيُا وزارة التربية والتعليم
يجب إنشاء حساب لولي الأمر عبر مركز المعلومات قبل تقديم رياض الاطفال لأبنائهم الطلاب للالتحاق بالعام الدراسي الجديد، عليك اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات، ويمكنك الوصول إليه بسهولة.
- انقر على قسم خدمات ولي الأمر.
- ثم اختر إنشاء مستخدم جديد، ثم اتبع الخطوات لإنشاء حساب لولي الأمر على البوابة.
- قم بإدخال جميع بيانات ولي الأمر الكاملة، استنادًا إلى بطاقة الرقم القومي، واختر كلمة مرور قوية.
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الجديد.
- أدخل رقم الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك.
- اختر نوع المدرسة التي ترغب في التقديم لها، سواء كانت رسمية أو رسمية لغات، ثم انقر على زر بدء التسجيل.
- قم بإدخال بيانات الطفل وبيانات الأب والأم، واكتب العنوان بشكل مفصل.