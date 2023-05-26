“مبروك لسنوات النقل على النجاح” أبحث الآن على نتائج صفوف النقل الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023

اهتم بالبحث عن نتائج صفوف النقل الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023 ، كافة طلبة وطالبات الصفوف الابتدائية، إذ أنهم يترقبون موعد ظهور النتائج الخاصة بهم، وتوجد حالة من الانتظار والقلق، التي تعم على كافة الطلاب، وكذلك الأهالي، وفيما يلي سوف نتعرف سويًا على كل ما يخص الرابط الخاص بالحصول على نتائج صفوف النقل الابتدائي كلها، وكذلك خطوات الاستعلام عن النتيجة.

نتائج صفوف النقل الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023

يمكن معرفة نتائج صفوف النقل الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023 ، من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الولوج إلى رابط معرفة نتيجة سنوات النقل.

ثانيًا: تسجيل البيانات اللازمة.

ثالثًا: انتقاء المرحلة الدراسية.

رابعًا: النقر على كلمة “عرض النتيجة”.

موعد ظهور نتائج صفوف النقل الابتدائي

قالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للأشخاص أن يتعرفوا على نتائج صفوف النقل الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023 ، عن طريق الرابط الذي وضعته لهم لمعرفه النتيجة، كذلك أن الوزارة بينت أن هناك عدة محافظات قامت بالإعلان عن ظهور النتيجة بها، مثل محافظة القليوبية، وكذلك محافظة بورسعيد وغيرهم، من المحافظات الأخرى، في حين أنها بينت أن هناك عدة محافظات أخرى لم تظهر حتى الآن النتيجة بها.

كما قالت الوزارة أن جميع المحافظات التي لم تظهر بها النتيجة جاري العمل على الانتهاء من أعمال التصحيح بها، ومن ثم سيتم إعلان النتيجة لجميع الطلاب لكي يتعرفوا على مستواهم الدراسي، والنتيجة الخاصة بهم في كافة المواد الدراسية بشكل إلكتروني من خلال رابط النتيجة.