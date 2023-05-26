جبت كام؟! نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2023 “2 اعدادي” برابط مباشر لكل المدارس

تم اعتماد نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2023 من قبل السادة المحافظين خلال الساعات الماضية بنسبة نحاح مرضية جدا، حيث تمكن الكثير من الطلاب أن يحصلوا على درجات مرتفعة مما يؤكد نجاح المنظومة التعليمية الحالية، وقد تم اتاحت الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي بالاسم 2023 عبر البوابة الالكترونية لنتائج التعليم الاساسي، والتي يعرض عليها نتائج كافة مراحل النقل الابتدائية والاعدادية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى نتيجة الصف الثاني الإعدادي.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2023

بسهولة وفي أقل من دقيقة يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2023 بشكل الكتروني من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الاساسي التابعة لمحافظة القاهرة بدون دفع أي رسوم، وكذلك بدون الانتقال من المنزل، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الرابط التالي ( هنـــــــــــــــــا ).

). سوف تظهر لك صفحة بها مكان لوضع الرقم القومي مكون من 14 رقما.

تحديد المرحلة الدراسية والتي تكون الإعدادية.

سوف يكون مطالب من المستخدم تحديد الصف الدراسي وهو (أولى إعدادي).

حدد العام الدراسي وكذلك الفصل الدراسي الثاني أيضا.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

سوف تظهر كافة البيانات الخاصة بالطالب، سواء كانت العام الدراسي وأيضا اسم الطالب، والإدارة التعليمية التابع لها، ورقم الجلوس، بجانب درجات الطالب في الـ 5 مواد التي تضاف للمجموع.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالاسم 2023

كما يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالاسم 2023 عن طريق المحادثة الآلية، وهي طريقة مدفوعة برسوم 20 جنيهًا عن طريق كود فوري، من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة نتائج التعليم الاساسي.

اضغط على زر الحصول على كود فورى للإستعلام عن النتيجة.

حدد المرحلة الدارسية والسنة الدراسية.

قم بادخال كود فورى الخاص بك لإتمام عملية الدفع، والذي سيظهر.

بعدها أدخل الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد.

قم بالضغط على زر إستلام النتيجة، لتستلمها عبر المحادثة الآلية، بعد التوجه إلى فوري ودفع 20 جنيه مصاريف.

في ثواني تعرف على نتيجة الصف الثاني الاعدادي عبر بوابة التعليم الاساسي، حيث يمكنك الاستعلام عن طريق ادخال بياناتك على الموقع الالكتروني.