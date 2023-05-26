Lïnk لو بتدور عليها.. نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس رسميًا| هات نتيجة تالتة اعدادي ظهرت بضغطة

نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2023، تستعد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للكشف عن نتائج امتحان الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2022-2023، ذلك وقد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء الامتحانات في نهاية الأسبوع الماضي، ويمكن للطلاب الآن استعلام نتائجهم عن طريق رقم جلوسهم على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2023

تم تحديد توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الدقهلية من قبل وزارة التربية والتعليم، يتكون المجموع الكلي من 280 درجة، ويتم تقسيمها بالتساوي بين الفصلين الدراسيين بحيث يكون لكل فصل دراسي 140 درجة للنجاح في نهاية العام، يجب على الطلاب الحصول على 140 درجة على الأقل، والتي تعادل 50٪ من المجموع الكلي.

وفيما يلي توزيع درجات المواد للصف الثالث الإعدادي للعام 2023 إجمالي نهاية العام:

اللغة العربية: 80 درجة. اللغة الإنجليزية: 60 درجة. الدراسات الإجتماعية: 40 درجة. الرياضيات: 60 درجة. العلوم: 40 درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلي للدرجات هو 280 درجة.

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2023 برقم الجلوس

يُمكن للطلاب الذين يرغبون في استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية لعام 2023 الفصل الدراسي الثاني بالرقم القومي أو رقم الجلوس الخاص بهم، بمجرد الضغط على زر البحث، سيتم عرض نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2023 في محافظة الدقهلية على الفور بمجرد اعتمادها بشكل رسمي، اتبع الخطوات التالية: