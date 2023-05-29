results .. الأن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 bhera.moe.gov.eg إلكترونياً (بنسبة 84%) الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023، بعد الكثير من الانتظار من أجل اعتماد نتيجية الشهادة الإعدادية بالساعات الماضية في محافظة البحيرة اعلنت اليوم مدرية التربية والتعليم عن اعتماد النتيجة بنسبة وصلت إلي 84% وحالة من الفرح الشديد من قبل الطلاب التي تسعي للحصول علي نتائجهم في امتاحانات الشهادة الإعدادية وسوف نوفر لحضراتكم رابط مباشر للإستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحيرة 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحيرة

وكشف الأن نائب محافظ البحيرة عن اعتماد نتيجة إمتحان الشهادة الإعدادية ووصلت نسبة النجاح 84 ٪ وذلك يعد شئ جيد بخلاف السنوات الماضية ونسعي من خلال موقعنا لتوفير رابط مباشر للحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحيرة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

موقع وزارة التربية والتعليم محافظة البحيرة برقم الجلوس الترم الثاني

وقامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة للعام الدراسي 2023 بنسبة وصلت إلي 84 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالب وطالبة نجح منهم 94152 كما قناامت ايضا محافظ البحير بإعتماد نتيجة الصفل الدراسي الثاني الخاص بالشهادة الغعدادية المهنية بنسبة نجاح وصلت إلي 76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451طالبًا وطالبة .

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة

وكذلك تم اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 ٪ .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2023

بعد أن كشفت العديد من المصادر التعليمية بمحافظة البحيرة عن الموعد المتوقع لظهور النتيجة نقدم لكم رابط استخراج النتيجة وكل ما عليكم اتباع ما يلي :-

أولاً زيارة موقع natiga4dk.

إدراج رقم الجلوس في الخانة المخصصة بعملية الاستعلام.

إضافة الاسم رباعي.

الضغط على عرض النتيجة.