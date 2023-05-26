Laroza : مشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقة Yalı Çapkını 34 قصة عشق مترجمة dailymotion

مسلسل طائر الرفراف 34 مترجم عربي، يترقب الجميع عرض مسلسل طائر الرفراف التركي علي قناة ستار تي في التركية وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرون مايو ويعد مسلسل طائر الرفراف من أهم الأعمال التي تعرض بالوقت الحالي، وبات حديث مواقع التواصل بسبب احداثة السريعة للغاية ولذلك سوف نستعرض قصة واحداث مسلسل فريد التركي .

طائر الرفراف الحلقة Yalı Çapkını 34

ويعرض مسلسل طائر الرفراف كل يوم جمعة من كل أسبوع علي قناة ستار TV التركية الناقل الحصري للمسلسل ويمكن للجميع مشاهدة المسلسل في المواعيد التالية مجاناً مترجم بالعربي يعرض في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت تركيا ومصر والسعودية.

تردد star tv التركية الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

والجدير بالذكر أن مسلسل طائر الرفراف يعرض علي قناة ستار star tv في ويسعي الكثير للحصول علي التردد الخاص بالقناة ونوفر التردد الجديد للقناة من أجل متابعة أحداث الحلقة الجديد من مسلسل طائر الرفراف مترجم بالعربي اظبط الرموز التالية:-

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد 10922.

موعد عرض المسلسل