يسعى الكثير من المصريين للعثور على رابط الاستعلام عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية 2023، وعلى إثر جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصبح بالإمكان الآن الاستفادة من هذه الخدمة بسهولة ويسر من خلال بوابة مصر الرقمية الإلكترونية، وهي متاحة للمواطنين في كافة المحافظات، يمكن للمستخدمين الآن الاستعلام عن بطاقة التموين عبر الإنترنت، وسنقدم تفاصيل كاملة حول هذا الأمر.

الاستعلام عن بطاقة التموين

يستطيع المواطن الحصول على معلومات حول بطاقة التموين من فرع البطاقة بكل يسر وسهولة، عن طريق القيام بالتالي:

يجب عليك زيارة المكتب المحلي لخدمة توزيع الطعام التابعة للوزارة المسؤولة عن التموين والتجارة الداخلية في المنطقة التي تتواجد بها، تستطيع العثور على قائمة بالفروع داخل المنطقة عبر الاتصال على الرقم المجاني 16128 أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهم.

تأكد أن تحضر جميع الوثائق المطلوبة للتأكد من هويتك، مثل بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) وشهادة الميلاد.

عندما تصل إلى الفرع، قد يُطلب منك تعبئة استمارة الاستعلام عن بطاقة التموين، وستحتاج إلى تقديم المعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، والعنوان.

رابط الاستعلام عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية 2023

يُعَدُّ الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم من بين الخدمات التموينيةُ الأكثر شيوعًا عبر بوابة مصر الرقمية، ويُعبِّرُ أصحابُ البطاقات التموينية عن رغبتهم في التعرُّف على عدد الأفراد بأسمائهم المسجلة على البطاقة، وذلكَ لتحديد حصَّتهم من السلع المخصصة للبطاقة، ومن ثم يأتي التعليمات التالية لاتباعها.