ينتظر جميع محبي المسلسلات التركية بفارغ الصبر عرض الحلقة الرابعة والثلاثين من العمل الشهير “طائر الرفراف”، حيث يُعَد هذا المسلسل من أبرز الأعمال التي يتم بثّها حاليّاً، وقد تم تسريب بعض تفاصيل الحلقة الـ ٣٤، بعد إعلان إذاعتها، وشملت هذه التفاصيل انفصال سيران وفريد، بالإضافة إلى عدد مثير من الأحداث الغير متوقعة التي أدهشت عشّاق الدراما التركية، نقدم لكم تفاصيل مسلسل الطائر الرفراف Yalı Çapkını الحلقة 34 مترجمه للعربية علي قناة ستار تي في StarTV التركية، تابعونا.

أحداث مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 34

تتعرض الحلقة 34 من مسلسل الطائر الرفراف بترجمة Yalı Çapkını لأحداث مهمة، حيث ينفصل سيران وفريد، ما يثير تشويق المتابعين الذين ينتظرون الدراما التركية بشغف، خاصةً مسلسل طائر الرفراف، يرغب الجميع في معرفة تفاصيل الحلقة الرابعة والثلاثين، بعد أن أعلنت شركة ستار تي في التركية عن توفر الترجمة، يجب الإشارة إلى أن تأجيل الحلقة الثانية والثلاثين لم يكن شائعًا، لكن عرضها مع الحلقة الثلاثين جعل الجميع يتحدث عنها.

مسلسل الطائر الرفراف Yalı Çapkını الحلقة 34 مترجمه للعربية علي قناة ستار تي في StarTV التركية

سيتم بث الحلقة الرابعة والثلاثون من مسلسل “طائر الرفراف” مترجمة إلى اللغة العربية بشكل أسبوعي. سيتم العرض في يوم السبت من كل أسبوع عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، يتم بث الحلقة على قناة ستار تي في التركية فقط، وتعتبر هذه القناة الحصرية والوحيدة لعرض المسلسل باللغة العربية، يعد هذا المسلسل أحد الأعمال التركية الرائجة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، يمكنكم مشاهدته يوم السبت من كل أسبوع للحصول على أفضل تجربة مشاهدة.

تردد قناة star tv على النايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل ترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

تردد 10922.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

يرغب الكثيرون من محبي مسلسل “طائر الرفراف” في معرفة تردد القناة الناقلة للمسلسل باللغة العربية، وعن طريق قراءة هذه المقالة يمكنك الحصول على التردد.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

معدل الترميز: 5000.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

تردد القناة: 11034

القمر الصناعي: نايل سات.

تم الإشارة إلى أن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 34 تم ترجمته للعربية وسيتم عرضه أسبوعيًا، وتحديدًا يوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك وفقًا للتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.