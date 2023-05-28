increase “بشري سارة”.. موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023 وقيمتها للمعلمين والاداريين بعد الزيادة الجديدة

مكافأة الامتحانات 2023، كجزء من تقدير الدولة العميق للجهود الجبارة التي يقوم بها المعلمون خلال مرحلة إعداد ومراقبة وتصحيح الامتحانات، تسعى إلى تقديم دعم وتقدير يليق بهم في هذه الفترة الصعبة، إن منح المعلمين مكافأة تعتبر أدنى حد من التقدير الذي يمكن تقديمه لهم، حيث يعتبر هذا الإجراء أمرًا ضروريًا لتلبية احتياجاتهم المشروعة، في ظل هذا الواقع يظل المعلمون يبحثون عن المعلومات المتعلقة بتوقيت صرف هذه المكافأة، وبناءً على ذلك، سنقدم في هذا المقال توضيحات حول توقيت صرف هذه المكافأة للمعلمين في مصر خلال عام 2023.

مكافأة الامتحانات للمعلمين 2023

تم الإعلان مؤخرًا من قبل وزارة التربية والتعليم عن تقديم مكافأة الامتحانات لأعضاء هيئة التدريس نظير جهودهم في إنهاء الامتحانات في نهاية كل عام دراسي، تتفاوت قيمة المكافأة وفقًا للخدمات التي يقدمها المعلم للطلاب، حيث تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 2000 جنيه، تتزايد قيمة المكافأة بناءً على المرحلة التعليمية التي يتم تدريسها وتختلف الخدمات المقدمة للطلاب.

تم وضع جدول مبتكر لتوزيع المكافآت على المعلمين والمعلمات بناءً على الأدوار التي يقومون بها خلال فترة الامتحانات. عند توزيع الامتحانات، يتم منح كل معلم مكافأة يبلغ حوالي 50 جنيهًا يوميًا. أما عند ترجمة أسئلة الامتحانات المختلفة للطلاب، يتم منح كل معلم مبلغ 60 جنيهًا لكل امتحان. وعند إعداد نماذج الأسئلة الخاصة بالامتحانات، يتلقى المعلمون مكافأة قدرها 30 جنيهًا لكل نموذج. أما عند إعداد نموذج الإجابة، يحصلون على مكافأة قدرها 40 جنيهًا.

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رابط الاستعلام عن مكافأة الامتحانات

يمكنك الاستعلام عن قيمة مكافأة الامتحانات وموعد صرفها من خلال الخطوات التالية: