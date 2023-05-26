هتصرف قبل العيد!!.. هل تم تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة قبل عيد الأضحى؟

أصبحت رغبة المواطنين في معرفة قيمة الزيادة في معاشات شهر يوليو والمرتبات للعاملين في الدولة تشكل الأمر الأهم بالنسبة لهم. يأتي ذلك في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق زيادة في المعاشات والمرتبات في مارس 2023 الماضي،توجهت الحكومة إلى اتخاذ قرار هام وملح في شهر أبريل 2023 الماضي،

زيادة المعاشات

حيث تم الإعلان عن زيادة معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين، هذا القرار يأتي بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 55 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتبلغ تكلفتها السنوية حوالي 10 مليارات جنيه.



أضمنت قرارات الرئيس تحقيق زيادة في المعاشات للمستحقين والمستفيدين منها بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من أبريل 2023، بالإضافة إلى ذلك، تم رفع حد الإعفاء الضريبي للدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا، اعتبارًا من الأول من أبريل 2023.

هل تم تبكير موعد صرف معاشات يوليو؟

من المعروف معاشات شهر يوليو يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر المقبل، حيث يتم وضع الأموال المخصصة للمعاشات في الأماكن المحددة لعملية الصرف خلال الفترة من الأول حتى السابع من الشهر، صرف المعاش عن طريقة بطاقة ميزة، او من خلال صرف المعاش عن طريقة الحساب الجاري.

كذلك من خلال صرف المعاش عن طريق محفظة المحمول، ولكن لم يتم الاعلان بشكل رسمي الي الان عن حقيقة التبكير، حيث تم تبكير مرتبات شهر يونيو بسبب عيد الاضحي، وسوف نقوم بإبلاغكم في حالة حدوث تغيير في مواعيد الصرف.