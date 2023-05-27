مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD علي موقع ايجي بست الاصلي 

مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل، طرح مؤخراً فيلم جيرارد بتلر بالسينمات وبات الجميع يسعي من أجل مشاهدة الفيلم مترجم بالعربي ولذلك نوفر لكم رابط مشاهدة الفيلم بأعلي جودة وتم طرح الفيلم بالسينمات العربية اليوم ويعد من الأعمال القوية التي يختتم بها شهر مايو وسوف يتوفر بجودة عالية علي موقع ايجي بست الذي يعد من أهم المواقع العربية التي توفر الاعمال الحصرية دائماً بدون اعلانات .

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مشاهدة فيلم قندهار Kandahar 2023 مترجم كامل علي موقع ايجي بست الاصلي، الفيلم الذي تم تصويرة كامل بالمملكة العربية السعودية ويعد من الاعمال التي كلفت اموال كبيرة للغاية وتدور احداقة جول عميل سري بيسافر في مهمة في الشرق الأوسط ولكن سرعان ما تفشل العملية وتكشفه المخابرات !! ليجد نفسه في صراع من اجل الهروب والبقاء على قيد الحياة من الجماعة الارهابية . مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل

فيلم قندهار Kandahar 2023 هو أول فيلم اكشن امريكي بيتم تصويره بالكامل في السعودية، وهو من بطولة جيرارد بتلر صاحب الاعمال المعروفة للغاية والتي يعشقها محبي الاعمال الحركة والقوة وابرز الاعمال المشهورة مثل Law Abiding Citizen و 300 وسلسلة Olympus Has Fallen وكمان الممثل ترافيس فيميل او كما نطلق عليه ( راغناااار لوثبروك) في مسلسل Vikings سيكون مشارك بالفيلم أيضا .

فيلم قندهار Kandahar 2023 حسب الكثير من التصريحات الكثيرة بان الفيلم يعد من الاعمال ذات الميزانيته الضخمة جدا ومتوقع ليه يكون في نوعية افلام الاكشن والجاسوسية والتي سيكون البطل فيها يكون مٌطارد وفي صراع من أجل النجاة والبقاء على قيد الحياة .