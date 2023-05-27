“جهز للماتش” مباراة الاهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا 2023 والقنوات الناقلة مجانا بدون اشتراك “ملعب المركب الخامس”

مباراة الاهلي والوداد، ذلك وقد تمكن النادي الأهلي من التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشرة في تاريخه بعد فوزه بنتيجة 1-صفر على الترجي التونسي، سجل حسين الشحات الهدف الوحيد في المباراة، يجدر بالذكر أن الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب بتونس بنتيجة 3-صفر، حيث سجل بيرسي تاو هدفين، بالإضافة إلى هدف محمود كهربا، بينما تأهل الوداد المغربي بأداء متألق وروح قتالية عالية، حيث تمكن من إحراز تعادل مهم بنتيجة 2/2 أمام ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، تجاوز الفريقان التعادل السلبي الذي حققوه في مباراة الذهاب بأداء قوي وعرض كروي رائع.

مباراة الاهلي والوداد

ستشهد جماهير كرة القدم المنتظرة مواجهة مثيرة بين الأهلي والوداد المغربي في مباراة الذهاب على ملعب استاد القاهرة في يوم 4 يونيو القادم، ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية والحاسمة على أرض استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في 11 يونيو، ستكون هذه المواجهة فرصة حاسمة لكلا الفريقين للتأهل إلى المرحلة التالية وتحقيق طموحاتهم في دوري أبطال أفريقيا.

تلقت إدارة النادي الأهلي إشعارًا رسميًا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور عدد يصل إلى 20 ألف مشجع في مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، سيتم استضافة المباراة المهمة على ملعب القاهرة الدولي، حيث سيشهد الاستاد حضور جماهيري قوي يدعم الفريق ويزيد من حماس المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والوداد

سيتم بث المباراة عبر قنوات بي إن سبورت، وهي القناة المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى ذلك ستقوم قنوات أون تايم سبورت ببث المباراة أيضًا، لمشاهدة المباراة عبر بي إن سبورت، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

أما لمشاهدتها عبر قنوات أون تايم سبورت، فيجب ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على النايل سات من خلال التردد التالي: