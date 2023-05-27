بالدرجات والتقديرات نتيجة 1 ثانوي| نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بكود الطالب موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الثاني، تم إجراء امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل الأول والثاني الثانوي في اللجان المدرسية التابعة للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات، ويتساءل الطلاب إذا ما سيتم الكشف عن نتائجهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بإدخال الاسم أم رقم الجلوس، أم الرقم القومي، ولكن من المتوقع رفع النتيجة بمجرد الانتهاء من التصحيح وتجميع الدرجات عبر رابط وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم فحص أوراق إجابات طلاب الصف الأول الثانوي فور انتهاء الامتحانات لكل مادة، بعد ذلك، ستتم الموافقة على نتيجة الصف الأول الثانوي من قبل وزير التربية والتعليم وسيتم الإعلان عنها من قبل كل إدارة تعليمية عبر موقع الوزارة، من المتوقع أن يتم الكشف عن النتائج في الأيام القادمة.

بعد الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات ومراجعتها بشكل كامل، وقد طلب الوزير متابعة لجنة مكافحة الغش الإلكتروني في الإدارات واتخاذ إجراءات صارمة لمنع الغش، كما أوجه مديرو المديريات التعليمية بالإعلان عن نتائج الامتحانات مباشرة بعد انتهاء عملية التصحيح والمراجعة، هذا يعزز الحاجة إلى الانضباط والعدالة في سير الامتحانات.

لضمان إجراء امتحانات عادلة تحقق مصلحة وحقوق الطلاب، ولن يتم السماح بأي حالات غش، مع اتخاذ جميع الإجراءات المعلنة من قبل الوزارة لمكافحة الغش بكل أشكاله.

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رابط الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2023 ترم تاني

للوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم ومعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي اتبع الخطوات التالية: