من غير ما تروح المدرسة!! استخراج نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 برقمك القومي عبر eduserv.cairo.gov.eg

يمكنك الآن بعد انتهاء التصحيح استخراج نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 عبر بوابة التعليم الاساسي بشكل الكتروني، حيث شهد “جوجل” خلال الساعات الماضية عمليات بحث قياسية حول نتائج مراحل النقل الابتدائية الثلاثة بعدما تم الاعلان عنها في عدد كبير من المحافظات والمدارس المصرية، واليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي في دقائق.

استخراج نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023

في أقل من دقيقة يمكن لأي طالب الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 ومعرفة تقييمه في كافة المواد المضافة للمجموع وهم:”اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات، العلوم”، حيث سيتم الاعلان عن النتيجة في كل مادة بنظام الأربعة الوان “الازرق، الاحمر، الاصفر، الاخضر”، وبداية من صباح غدا الخميس بدأت نتائج رابعة وخامسة وستة وابتدائي الترم الثاني في الظهور، مع الاعلان عن أسماء الطلاب الاوائل في كل صف دراسي.

رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023

والآن نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 بالرقم القومي بشكل الكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة التعليم الاساسي.

اختر نتائج المراحل الابتدائية.

حدد الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

اختيار العام الدراسي 2022/2023.

ادخل رقمك القومي الموجود في شهادة الميلاد.

الضغط على عرض النتيجة.

كذلك يمكنك الاستعلام عن النتائج من خلال الاتصال على الخط الارضي 09000100، وكذلك خط رقم موبيل وهو 5757 وادخال البيانات المطلوبة.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 بالألوان

اللون الأزرق: يعبر اللون الأزرق أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100).

اللون الأخضر: فيما يوضح اللون الأخضر أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وحصل على درجات من 65 لأقل من 85.

اللون الأصفر: ويشير اللون الأصفر إلى أن درجات الطالب كانت من 50 لأقل من 65، وهو ما يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم.

اللون الأحمر: بينما يؤكد اللون الأحمر أن المتعلم حصل على درجات من 1 لأقل من 50، لافتًا إلى أن الطالب لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم.

الآن يمكنك الحصول على نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 عبر بوابة التعليم الاساسي بسهولة والتعرف على مستواك في كل المواد.