برقم الجلوس والاسم فقط.. أحصل على نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2023 الترم الثاني عبر موقع البوابة التعليمية للمحافظة

تعد نتائج الشهادة الاعدادية من المحطات المهمة في حياة الطلاب وأولياء الأمور، حيث تعكس نتيجة جهودهم وتحصيلهم الدراسي. ولكي يتمكن الطلاب من الوصول بسهولة إلى نتيجتهم، تم تطوير نظام إلكتروني يسهل عليهم استخراج النتيجة عبر إدخال رقم الجلوس والاسم والضغط على زر عرض نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ. في هذا المقال، سنستعرض الخطوات المطلوبة لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ 2023.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2023 برقم الجلوس والاسم

الدخول إلى الموقع الرسمي:

قم بفتح المتصفح الخاص بك وانتقل إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

اختيار السنة الدراسية والشهادة:

بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك واجهة النظام الإلكتروني. حدد السنة الدراسية “2023” ونوع الشهادة “الاعدادية”.

إدخال بيانات الطالب:

في هذه الخطوة، ستحتاج إلى إدخال بيانات الطالب المطلوبة لاستخراج النتيجة. قم بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب كما هو مطلوب في الحقول المخصصة.

الضغط على زر عرض النتيجة:

بعد إدخال بيانات الطالب بشكل صحيح، اضغط على زر “عرض النتيجة” أو “استعراض” لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية.

عرض النتيجة:

بعد الضغط على زر عرض النتيجة، ستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية للطالب المدخل بالأرقام والحروف. يمكنك استعراض النتيجة والتحقق من العلامات والتقديرات المحصل عليها.

توزيع درجات نتيجة تالتة اعدادي كفر الشيخ

أما عن توزيع درجات الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2023 فقد كان توزيع الدرجات كالتالي (درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية):

بالنسبة لـ مادة اللغة العربية : مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة العربية 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة العربية هو 80 درجة.

: ومجموع الدرجات لمادة اللغة العربية 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة العربية هو 80 درجة. بالنسبة لـ مادة اللغة الأجنبية الأولى : مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

: ومجموع الدرجات لمادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة. بالنسبة لـ مادة الرياضيات : مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الرياضيات 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الرياضيات هو 60 درجة.

: ومجموع الدرجات لمادة الرياضيات 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الرياضيات هو 60 درجة. بالنسبة لـ مادة الدراسات الاجتماعية : مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

: ومجموع الدرجات لمادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة. بالنسبة لـ مادة العلوم : مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة العلوم 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة العلوم 40 درجة.

: ومجموع الدرجات لمادة العلوم 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة العلوم 40 درجة. المجموع الكلي للمواد التي تضاف للمجموع في الفصل الدراسي الأول 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، و المجموع الكلي للعام الدراسي هو 280 درجة.

في الفصل الدراسي الأول 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، و هو 280 درجة. بالنسبة لـ مادة التربية الفنية : مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الفنية 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الفنية هو 20 درجة.

: ومجموع الدرجات لمادة التربية الفنية 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الفنية هو 20 درجة. بالنسبة لـ مادة التربية الدينية : مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الدينية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الدينية هو 40 درجة.

: ومجموع الدرجات لمادة التربية الدينية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الدينية هو 40 درجة. بالنسبة لـ مادة الكمبيوتر: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الكمبيوتر 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي الكلي لمادة الكمبيوتر هو 20 درجة.

رابط استعلام نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ

من المقرر صدور نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ لكافة الإدارات في نفس التوقيت فور اعتمادها وسيتم نشرها على الموقع الرسمي للإدارة على الإنترنت.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 إدارة الرياض التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 إدارة سيدى سالم التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 إدارة دسوق التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 إدارة قلين التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 إدارة فوة التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 إدارة مطوبس التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 إدارة بيلا التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 إدارة الحامول التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 إدارة بلطيم التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 إدارة برج البرلس التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 إدارة غرب كفرالشيخ التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 إدارة سيدى غازى التعليمية.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة كفر الشيخ

بفضل تطور التكنولوجيا، أصبح استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية في كفر الشيخ لعام 2023 أمرًا سهلاً وميسرًا. يسهم استخدام النظام الإلكتروني في توفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكن الوصول إلى النتيجة بسهولة من خلال إدخال رقم الجلوس والاسم والضغط على زر عرض النتيجة. يعتبر هذا النظام وسيلة فعالة للتواصل بين المدرسة والطلاب، ويتيح للجميع متابعة تقدم الطلاب والعملية التعليمية بشكل أكثر فاعلية.

لا تنسَ أن تحتفظ بنتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة بك بشكل آمن، حيث يمكن أن تكون مهمة عند التقدم للتعليم العالي أو أي فرصة تعليمية أخرى في المستقبل. استفد من مزايا النظام الإلكتروني وتأكد من متابعة تطورك الأكاديمي وتحقيق النجاح في مسيرتك التعليمية.