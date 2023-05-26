“ظهرت الآن” ألحق وأعرف اسمك مقبول ولا لا؟ .. أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

يستمر تساؤل الأشخاص عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ، حيث أن وزارة العمل والشؤون العراقية، قامت بإطلاق الرابط الخاص بمنصة مظلتي للرعاية الاجتماعية لهذا العام 2023 بالعراق، إذ أنه عن طريق هذا الرابط تستطيع أن تتعرف على جميع الكشوفات التي تتعلق بأسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق، وذلك تيسيرًا على الأشخاص معرفة النتائج بسهولة.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

قامت وزاره العمل الشؤون العراقية بالإعلان على أنه من المفترض أن يتم الاطلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ، بواسطة الموقع الرسمي، وكذلك الأساسي الخاص بمنصة مظلتي، التي قامت وزارة العمل بإطلاقها، للتيسير على جميع المواطنين الآلية التي تتعلق بالاستعلام، هذا بجانب أنه من الممكن العمل على تنزيل تلك الكشوفات بسهولة، بالسير على جمله الخطوات الآتية:

أولًا: زيارة موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية الرسمي.

ثانيًا: انتقاء زر “الخدمات الإلكترونية” الذي يوجد أمامك.

ثالثًا: النقر على عباره “أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة”.

رابعًا: إدخال المحافظة التي تكون تابعًا لها في المكان المخصص.

خامسًا: تسجيل البيانات المرادة بشكل صحيح.

سادسًا: النقر على عبارة “استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة”.

في النهاية، تحميل الكشوفات، بالنقر على كلمة “تنزيل”.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوجبة التاسعة

لقد ظهرت أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ، بصورة إلكترونية عن طريق المنصة الخاصة بمظلتي الإلكترونية، إذ أن جميع الأشخاص الذين يرغبون في معرفة تلك الأسماء يكون بإمكانهم ذلك، عن طريق الانتقال إلى الرابط الخاص بمنصة مظلتي التي أتاحتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.